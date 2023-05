La ola de calor en Colombia produjo ideas para vendedoras ambulantes que llevan más de siete años en Barrancabermeja.



Dos mujeres se ingeniaron una idea de negocio que en esta temporada les ha dado fruto y es cobrar 500 pesos por brindar sombra a los motociclistas que se estacionen cuando el semáforo está en rojo en la calle 28.

Durante la última semana la temperatura en el puerto petrolero no se baja de 39 grados centígrados.



El experimento para las dos mujeres ha sido positivo, ya que diariamente pueden hacerse entre 50 a 60 mil pesos sosteniendo una sombrilla.



Esta idea ha hecho que otros vendedores informales lleven sombrillas a las esquinas y laboren de 10 de la mañana a 10 de la noche.



"Con eso me va bien, con eso mantengo mi familia. Hay gente que no da nada. Un grupo de cuatro o cinco personas comenzamos a ponerle sombrillas a las motos", dijeron las personas que se dedican a esto en Dígame.



Melissa Múnera Zambrano

Periodista de EL TIEMPO- Bucaramanga