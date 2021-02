Relato de víctima de la nueva estafa de ladrones para comer gratis

Eran las 11 de la mañana del domingo 24 de enero de este año, Daniela*, una cajera de un restaurante en Bogotá esperaba a que entrara algún pedido que mejorara las ventas del día.





Por la situación de la pandemia, las ventas bajaron considerablemente, “uno está desesperado por vender”, dice ella.



Entró un mensaje desde un número de teléfono desconocido al Whatsapp del restaurante, era un pedido grande.



La supuesta cliente estaba pidiendo 492.000 entre seis platos fuertes,bebidas, entradas y postres.



“Nos enviaron un comprobante de una transferencia desde un banco a otro y como era domingo pues no entró de una vez. Yo llamé al banco pero me dijeron que no había forma de corroborar eso”, relata Daniela.



El pedido fue llevado a la dirección indicada, lo recibieron en la portería de un edificio de una localidad cercana al restaurante y hasta ese momento todo parecía normal.



Al día siguiente, esa misma persona volvió a hacer otro pedido.



“Yo estaba despachando pedidos y vi que habían hecho otro por 446.000 a esa misma dirección. Yo advertí que esa persona ya había pedido pero le hicimos ‘a la de Dios’ porque no habíamos vendido casi nada ese día”, cuenta.



Daniela esperó hasta el jueves 28 de enero y el dinero nunca entró por lo que decidió escribir al número de donde habían hecho los dos pedidos y manifestar que no se habían reflejado las transferencias.



La supuesta cliente le respondió el mensaje con una nota de voz. “Me dijo que le parecía muy raro porque a ella le habían descontado el dinero y que iba a poner una queja al banco”, cuenta Diana.



La delincuente le envío un comprobante de un supuesto correo que le había llegado del banco evidenciando que estaban investigando el caso del ‘dinero perdido’.



Pero esa fue la última conversación que Daniela tuvo con ese número.



“Como el 30 de enero le escribí y ya no le llegaba nada a su Whatsapp pero no me bloquearon porque la agregué desde otro número y no aparecía. Eliminaron ese número y tiraron la sim card, era falso”, cuenta Daniela.



A Daniela y a otro empleado del restaurante les tocó pagar la mitad del total del pedido y aunque pusieron una denuncia, hasta el momento no hay resultados de esta diligencia.



*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente.

