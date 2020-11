El municipio al que solo le llega el agua cuatro horas al día

Los habitantes del municipio de Los Santos, Santander, tienen una cita diaria: recoger agua entre 6 y las 10 de la mañana.

Esas cuatro horas del día son vitales, si no logran recoger agua no tendrán para bañarse, cocinar o para poder hacer los quehaceres habituales.



Alba Daza vive en el casco urbano del municipio -ubicado a hora y media de Bucaramanga- y su recuerdo desde niña es que siempre han tenido que ahorrar agua y recoger diariamente.



“Nos llega cuatro horas, pero cuando hacen limpieza de los tanques no nos llega ese día y nos toca esperar hasta el otro. Esa agua no viene de acueducto, es de unos pozos que tienen en el municipio, acá en el casco urbano nos llega al tubo, pero en las veredas les toca recogerla en los carrotanques”, indica Alba.



Por la temporada de lluvias que se registra en el país, los habitantes de Los Santos tienen este ‘beneficio’ de tener agua cuatro horas porque en temporadas de sequía el agua llega solo una hora al día e incluso hay días que no llega.



“Es muy difícil vivir así, como con el suministro exacto de agua y lo otro es que a veces lo tratan como con un químico y sale blanca, entonces nos toca esperar una hora a que ese químico disminuya y eso nos deja solo tres horas de agua”, asegura Daza.



El día que no haya nadie en la casa, se quedan sin agua, “siempre debe haber alguien en la casa para poder recogerla porque sino no sé cómo haríamos. Nosotros aprovechamos para lavar la ropa en el transcurso que llega el agua y cuando no llega con suficiente fuerza nos toca apagar la lavadora y hacerlo a mano”, relata Alba.



Los cultivos se pierden en época de sequía y los campesinos viven crisis graves por este hecho que parece no tener una solución a corto plazo. Este es un problema de décadas, nunca han tenido acueducto y llevan cinco años esperando que se construya uno cuya obra lleva paralizada más de un año.



Se trata del Acueducto Regional del Chicamocha que debió entrar en funcionamiento en diciembre del 2016 y cuya inversión ya supera los 31.000 millones de pesos.

“Lo que no ha permitido que el proyecto avance obedece a problemas de gestión predial, un tema de servidumbre (...) una vez se solucione la notificación al propietario podríamos dar inicio el proyecto el próximo 12 de enero”, indicó Cristina Flórez, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant).



Pero pese a que se reanuden las obras, el problema mayor está en que aún no se sabe si el caudal del agua del acueducto cumpliría con lo previsto en el proyecto ya que hay dificultades con la captación de agua.



“Hay un tema puntual con la captación (de agua) que una vez entre en funcionamiento el sistema de bombeo podremos determinar si se cumple el caudal con el que fue diseñado el acueducto”, dice la Gerente de la Esant.

Los santeros aún no se benefician de la obra que debió estar hace casi tres años. Foto: Jaime Moreno

La actividad que se convierte en crítica en este momento es todo el tema eléctrico de bombeo del proyecto y eso ya nos permitiría tener una garantía y estaría por el orden de los 6 o 7 meses de ejecución



“Hay un tema puntual con la captación (de agua) que una vez entre en funcionamiento el sistema de bombeo podremos determinar si se cumple el caudal con el que fue diseñado el acueducto”, afirma la Gerente.



Según el cronograma que le informó el contratista a la Esant, el acueducto estaría entrando en funcionamiento a principios del 2022.

La veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga ha manifestado en reiteradas ocasiones que este es uno de los proyectos con peor planeación.



Reconocidos constructores de la Mesa de Los Santos como el gerente de Incomesa, Jhan Alcibiades Céspedes han manifestado diferentes soluciones para este proyecto.



“Yo soy partidario de que la solución es mediante la perforación de pozos profundos y la construcción de pequeños acueductos veredales, tal y como se hace en los grandes condominios de la Mesa de Los Santos. Un acueducto veredal con pozo profundo con las 'arandelas del gobierno' sale en unos $300 millones y se le lleva agua de calidad a unas 100 familias en promedio”, indica Céspedes.



Si se construyeran pequeños acueductos que llevaran el agua a los santeros, con los 30 mil millones de pesos que ha costado este proyecto ya se hubieran podido construir 100 acueductos veredales que significarán la solución para 10.000 familias que viven en la Mesa de Los Santos y las 400 del casco urbano de Los Santos.



Por lo pronto, el proyecto que fue firmado por el exgobernador y actual senador Richard Aguilar por 21 mil millones, sigue siendo un proyecto 'en veremos' que se suma a los problemas de agua de los santeros.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA

