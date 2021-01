Policía en Santander da balance positivo de celebración de Año Nuevo

Las autoridades en Santander resaltaron el comportamiento de la mayoría de los ciudadanos durante la celebración de Año Nuevo.



Sin embargo, se presentaron algunas alteraciones del orden público que, según las autoridades no pasaron a mayores.

"Resaltamos el buen comportamiento de los santandereanos y debido a esto, al acatamiento de las normas, no hubo novedades que lamentar y fue un año nuevo en paz y tranquilidad", aseguró este jueves 1.° de enero Iván Darío Santamaría Montoya.

La Policía en el departamento recibió 737 llamadas por diferentes motivos, entre los cuales están 35 riñas, 12 casos por violencia intrafamiliar y perturbación a la tranquilidad.



Además, se presentaron 8 capturas: 2 por hurto, 2 por lesiones personales, una por fuga de preso, una por violencia intrafamiliar, una por ataque a servidor público y una por homicidio agravado.



Entre los hechos más lamentables está la lesión de niña de 4 años a causa de un volador. Los hechos ocurrieron en el municipio de Vélez, donde la menor resultó herida en el ojo por causa de un volador. Ante esto, fue trasladada a Bucaramanga.



No obstante, el oficial resaltó que en todo diciembre se incautaron más de 850 kilos de pólvora.



De igual forma, un joven de 23 años murió en Cimitarra por enfrentamientos entre bandas.



Santamaría también resaltó que no se presentaron accidentes en las vías nacionales, pero igualmente se imparten 28 comparendos por violación a las normas de tránsito.



