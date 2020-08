Epidemiólogos piden al gobernador aplazar reactivación en Santander

El anuncio del Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, de la reactivación económica de gimnasios, iglesias y restaurantes no cayó muy bien entre los epidemiólogos de la región.



Laura Rodríguez, doctora en epidemiología y miembro del equipo de expertos que ocupan un lugar en el Puesto de Mando Unificado, donde se toman las decisiones con respecto a la pandemia en Santander.



La doctora ha sido enfática en que aún no es momento para 'bajar la guardia' en el departamento, dado que se tiene un comportamiento distinto respecto a otras capitales del país.



"Acá en Santander estamos en un momento distinto y no vemos como una recomendación que vivamos esta aceleración de la reactivación económica, porque estamos en un aumento de casos y nuestra capacidad hospitalaria está en alerta roja", indicó la doctora Rodríguez.



La experta no recomienda hacer un cierre total, sin embargo, sí le pide a las autoridades que evalúen mantener las medidas de pico y cédula de dos dígitos que se tienen en los municipios.



"La estrategia de rastreo no ha alcanzado una madurez porque hasta ahora comenzó. Hay que analizar muy bien esos índices de contagio y el escenario para Santander para implementar restricciones más específicas en algunos sectores", enfatizó la epidemióloga.

Por su parte el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, ha insistido en que en la capital santandereana se deberá analizar la reactivación con pilotos en los barrios que presentan menores índices de contagio.



El mandatario local aseguró que después de la primera quincena de septiembre se podría dar una reactivación paulatina de los gimnasios, restaurantes e iglesias.



El 29 de agostó habrá una reunión en la cual el gobernador, junto con los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, van a estudiar lo que indican los expertos para definir las medidas que tendrá la reactivación económica en Santander.



Según el último informe del Instituto Nacional de Salud (INS), en Santander hay 16.187 casos de coronavirus y 679 fallecimientos.



BUCARAMANGA