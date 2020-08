El avistamiento sin precedentes de ocho cóndores andinos en Santander

El avistamiento de ocho cóndores andinos en el sector conocido como Angostura, en zona rural del municipio de Cerrito (Santander), despertó el júbilo de habitantes del páramo del Almorzadero y protectores de esta especie en peligro crítico.



En un video quedó registrado el descubrimiento de ocho cóndores -cinco adultos y tres juveniles-, ubicados en una hondonada del páramo de Almorzadero, jurisdicción de la provincia de García Rovira.



Diego Fernando Carvajal Castro, un habitante que transitaba en la cima de una montaña, fue quien -de manera sorpresiva- observó y grabó con su celular a los ocho cóndores posados en el suelo. Sin embargo, ante la presencia de un canino en el lugar, las aves emprendieron el vuelo.



Según Francisco Ciri León, biólogo y director de la Fundación Neotropical, es la primera vez que se registra el avistamiento en bandada del cóndor andino en un mismo lugar del oriente colombiano.



¡Espectacular! Avistamiento de ocho cóndores andinos en el Páramo de Almorzadero, sector Angostura en Cerrito, Santander. Es la primera vez que se logran ver en bandada. @ColombiaET



Video: Diego Fernando Carvajal. pic.twitter.com/P0jKlzM5JP — Andrés Carvajal (@andrescsk) August 24, 2020

"Un hallazgo de esta naturaleza, junto a otros avistamientos en el páramo de Berlín y Cáchira (Norte de Santander), nos permite asumir que al menos en el corredor de los santanderes y Boyacá hay procesos de reproducción exitosos. Los tres juveniles en Cerrito y el reporte de una hembra juvenil en Suratá, hace diez días, nos confirma esta tesis", afirmó el investigador.



Francisco, quien se ha dedicado al estudio de esta especie, reconoció como un hecho positivo que un habitante del páramo no atentara contra el grupo de aves y enfatizó en la importancia de los procesos sociales para la educación de las comunidades donde circula la especie.



"Los cóndores son carnívoros y carroñeros, en condiciones de hambre pueden atacar a los rebaños de los campesinos, por eso admiro que el habitante no haya tomado un rifle para dispersar el grupo, sino que sacó su celular y los grabó", agregó el experto.



Desde el año 2014, la Fundación Neotropical y la Corporación Autónoma de Santander junto al Parque Jaime Duque y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), han liderado procesos sociales con las comunidades y adelantado la caracterización de cóndores andinos en jurisdicción de los municipios de Cerrito y Chitagá.



Símbolo nacional en peligro crítico

El cóndor andino fue propuesto como símbolo patrio en 1834 por el presidente Francisco de Paula Santander. Sin embargo, desde la misma colonización española, inició el exterminio de especies nativas que servían de alimento al ave nacional.



El cóndor de los Andes, considerado el ave voladora más grande y pesada que existe en el mundo, es también una especie en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).



El cóndor de los Andes, el ave voladora más grande y pesada del mundo, es considerado una especie en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Foto: Cortesía de Yovany Flórez Sandoval

"Antes los cóndores estaban en toda la cordillera oriental, pero han ido desapareciendo por diferentes causas. Aunque no hay una estimación real de cuántos ejemplares hay en todo el país, algunas estadísticas señalan que no hay más de 150 cóndores desde La Guajira hasta Nariño", sentenció Francisco Ciri.



Sin embargo, Carlos Cáceres-Martínez, biólogo e investigador, resaltó que el páramo del Almorzadero hace parte de los corredores biológicos funcionales de grandes mamíferos, quienes aportan en la conservación de otras especies.



"Estos corredores son importantes no solo para la conservación de osos, pumas, sus presas y ecosistemas, sino también de otras especies como el cóndor de los andes", indicó Cáceres.



Para el experto, el buen manejo de las actividades humanas en estas áreas mejorará la conservación de estas especies.



Félix Calderón, habitante del municipio de Chitagá (Norte de Santander), narró que en al menos diez oportunidades ha podido divisar al cóndor andino en inmediaciones de la vereda Cornejo.



"He tenido varios avistamientos. A veces veo uno o dos, pero no en grupos como lo ocurrido en el sector Angostura. Nosotros aquí respetamos al cóndor y nos sorprende volverlos a ver, antes estaban desaparecidos y ahora han vuelto a llegar", afirmó el agricultor.



El cóndor y el oso andino gozan de especial relevancia para su conservación, y por su condición tienen valores patrios y culturales. Ambas especies, únicas en Suramérica, están en peligro de extinción.

ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO