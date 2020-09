Turistas que llegaron al páramo de Santurbán tuvieron que devolverse

El complejo lagunar del páramo de Santurbán es uno de los tractivos turísticos más visitados en Santander, por ende, decenas de turistas llegaron el pasado fin de semana a visitarlo. Sin embargo, fueron devueltos por las autoridades del municipio de Vetas.



"Con el apoyo de nuestra Policía Nacional devolvimos a turistas que intentaron ingresar a los complejos lagunares de Vetas que hacen parte del Páramo de Santurbán. Mientras no contemos con los protocolos aprobados, no está permitido el ingreso a este ecosistema”, indicaron desde la Alcaldía de este municipio.



El alcalde de Vetas, Hernan Bautista, aseguró que está restringido el acceso a estos complejos lagunares porque aún no se cuenta con un protocolo aprobado para poder reanudar el turismo.



“A través del decreto 061 se restringe todavía el ingreso de turistas a nuestro páramo teniendo en cuenta que este decreto faculta la actividad turística si se cumplen con los protocolos de bioseguridad pero hasta el momento las empresas que prestan este servicio en la región aún no han presentado los protocolos a la administración”, indicó el mandatario.

Esta semana se llevará a cabo una reunión con las personas que lideran temas turísticos para definir los pasos a seguir.

