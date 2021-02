Video: mujer fue agredida por su expareja tras exigirle usar tapabocas

Un nuevo acto de violencia contra la mujer fue denunciado en Bucaramanga en las últimas horas.



El 23 de enero, Leidy Johana Vesga fue agredida por su expareja sentimental y padre de su hijo en el barrio Terrazas, de Bucaramanga.

El hombre se encontraba visitando a su hijo que -por orden de un juez- debe estar bajo supervisión de otra persona mientras está con el menor.



En medio de esta visita, Leidy le pide que se ubique bien el tapabocas, ya que lo tenía debajo de la nariz, esta petición había desatado la furia del hombre.



"Él llegó a la casa de mi padre para hacer la visita a mi hijo y le digo que se ponga bien el tapabocas y es ahí como en medio de su intolerancia me agrede en vía pública con mi hijo en brazos", relata Leidy.



El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad del barrio donde se evidencia que el hombre tenía en brazos al menor cuando comenzó a agredir a Leidy y ella cae al suelo.



"No quiero ser una cifra más, no quiero ser víctima de feminicidio y que mi hijo quede huérfano. Temo por mi vida, he recibido amenazas.", agrega.

Esta no sería la primera vez que el hombre la agrede.



"Desde el 2017 he sido víctima de agresiones y yo he denunciado ante la Fiscalía. Tiene antecedentes de violencia y yo solo pido que se haga justicia. Luego de lo sucedido el señor está recluido en la estación de Policía esperando que le hagan una audiencia pero no le han dado ni fecha y temo porque se van a vencer los términos", enfatiza Leidy.



En las últimas tres semanas se han conocido cuatro casos de agresiones a mujeres en Santander.



BUCARAMANGA

