Dos hombres amordazaron a una mujer en un motel y la robaron

La llamada de un ciudadano alertó a la Policía Metropolitana de Bucaramanga sobre un hurto cometido dentro de un motel de la capital santandereana.



Dos sujetos armados llegaron al establecimiento, amordazaron a una mujer de 56 años y pretendían robarle.



Según su relato, fue golpeada, amenazada y amordazada por estos sujetos, los cuales insistían en llevarse consigo una caja fuerte.



“Me cogieron del cabello y me arrastraron, me ataron las manos, me metieron un trapo en la boca y encerraron en un baño y se fueron”, dijo la víctima.



Al llegar al sitio, los uniformados sorprendieron en flagrancia a estos sujetos, a quienes les hallaron en su poder un arma, zunchos para amarrar las víctimas, celulares, y elementos de valor.



Los capturados de 23 y 26 años fueron puestos a disposición de la Fiscalía general de la nación por los delitos de secuestro simple agravado, lesiones personales, porte ilegal de armas.



En lo corrido del año se ha presentado una reducción del 44% en hurtos a establecimientos comerciales y la captura de 72 persona, según cifras de la Policía Metropolitana.





