Gremio del calzado en Bucaramanga pide auxilio para no desaparecer

Bucaramanga es reconocida -entre otras cosas- por ser una ciudad productora de calzado de alta calidad.



Este gremio es uno de los afectados por la difícil situación económica que ha traído la pandemia del covid-19.



Desde el 16 de marzo, las fábricas y comercio en general cerraron para mitigar el contagio del virus. Es el caso de 'Shamitos Kids', una de las de 4.500 fabricas de calzado que hay en el área metropolitana de Bucaramanga, según cifras de Fedecalzado.



Jaiver Castellanos, su propietario, informó que ha tenido de despedir a más del 80 por ciento de sus empleados.



"Acá éramos 70 y ahora solo quedamos diez, calcule el impacto de la pandemia. Nosotros veníamos con toda, teníamos un buen año, de hecho, los primeros meses del año no son tan buenos para el gremio, pero nosotros hasta habíamos contratado más personal", indicó Jaiver.



La fábrica de Jaiver producia 500 pares de zapatos para niños al día, que son vendidos por grandes marcas y ahora están haciendo tan solo 200 a la semana porque no tienen quién les compre los productos.



"Nos toca hacerlos (los 200 pares de zapatos) porque con eso pagamos servicios, arriendo y empelados. Estamos es sobreviviendo. Nos sentimos solos, el estado nos abandonó", dijo Jaiver.

Estas comercializadoras de calzado tenían sus locales cerrados desde marzo y pese a que en Bucaramanga se reactivaron los centros comerciales desde junio, las ventas no han sido lo que esperaban.



Vladimir Puentes Arango, gerente del centro comercial Sanandresito La Isla, uno de los lugares que agrupa la mayoría de comerciantes de calzado, indicó que el 30 por ciento de los locales han cerrado.



"Más del 60 por ciento de los locales son arrendados por comerciantes que no están vendiendo, que no tienen cómo pagar un empleado ni una administración y deben tomar decisiones como cerrar el local", indica Puente Arango.



La mayoría del primer piso de Sanandresito La isla es de venta de calzado y bolsos, "me han desocupado los locales y lo más triste es que son empresas de acá mismo del barrio San Francisco o de San Miguel", dijo el Gerente.



El panorama en el centro comercial es desolador, se encuentran varios locales cerrados en medio de los pasillos.

El 30 por ciento de los almacenes de calzado de Sanandresito están cerrados. Foto: Suministrada

Según David Rodríguez, presidente de Fedecalzado en Santander, algunos de los propietarios de las fábricas han tenido que vender sus equipos para poder subsistir, "muchos están vendiendo todo porque se retiran definitivamente del sector, ya no aguantaron más", indicó Rodríguez.



Y señala que "el gran problema de los comerciantes pequeños es el tema de los arriendos, los propietarios no ceden y deben pagar el valor completo y no aguantan".



