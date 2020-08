Nos pasa a todas: el podcast que se produce desde tres países

Alejandra Montaña, Karen Echávez y María Paula Bueno, son las creadoras de ‘Nos Pasa a Todas’ un podcast que nació en cuarentena y que se produce desde tres países del mundo.



Estos programas de audio van tomando cada vez más fuerza en el consumo de contenido. Su duración, entonación y versátiles temas han hecho que todas las generaciones estén siguiéndolos.



Alejandra está en Filipinas, llegó allí tras pasar una convocatoria de la empresa para la que la trabaja. Karen está en Inglaterra y María Paula en España, ambas ganaron becas para estudiar una maestría en estos países europeos.



La pandemia les cambió los planes, por ahora es complicado volver a Colombia, aunque sea de vacaciones. Las tres creían que este 2020 iba a estar lleno de viajes, aventuras y de conocer nuevas personas, pero terminó dejándolas en cuarentena y solas en estos países.



María Paula y Alejandra estudiaron juntas en el colegio en Bucaramanga y hace cinco años se conocieron con Karen cuando trabajaban en un canal regional. Desde allí se volvieron buenas amigas, pero la cuarentena y la distancia con Colombia las unió más.



En una de sus charlas nació la idea de ‘Nos pasa a todas’.



"Es el resultado de dos cosas: la primera, de amar el podcast y sentirnos inspiradas al ver cómo nos movía escuchar a otros en este medio; la segunda, de la necesidad de soltar y liberarnos de un montón de sentimientos en tiempos difíciles como la pandemia y la vida en general", indica María Paula.

Producirlo ha sido todo un reto. No solo deben lidiar con la distancia sino coordinar cuatro zonas horarias ya que además de los países donde viven, el podcast debe publicarse a una hora específica de Colombia.



Los fines de semana preparan el guión del siguiente programa, lo graban los domingos, editan los lunes y los martes, "antes de empezar a grabar siempre sacamos un espacio para conectar, adelantamos agenda de cada una, chismoseamos un rato y luego arrancamos", dice, entre risas, Karen.



Este espacio que ya completa seis capítulos, se ha convertido es un escape de la rutina para muchas mujeres que lo siguen cada miércoles.



"Queremos crear una comunidad de mujeres que sientan que tienen sentadas a tres amigas en una conversación íntima, picante, chistosa, profunda o trivial. Que se sienta humano, crudo, real y muy empático", dice Alejandra.



Se describen como "3 mujeres intentando normalizar y visibilizar historias, situaciones y sentimientos que hemos vivido en carne propia y que estamos seguras que muchas otras mujeres han vivido o están viviendo pero que callan porque creen que son las únicas".

Han tocado temas como: masculinidades tóxicas, placer femenino, vivir la soltería, tusas y la experiencia de la cuarentena.



Algunos de sus títulos que se pueden escuchar en su canal de YouTube son: Créete eso que eres, El año en que todo cambió, Se vino el second round, Orgasmo femenino, Buenas noticias lo superarás, entre otros.



Ellas tienen claro que su única misión con este proyecto es ayudar.



"Si con esto podemos ayudar al menos a una persona, ya con eso habremos hecho suficiente. Nosotras queremos llegar a cuantas personas podamos, los números han sido muy positivos y eso nos llena el corazón porque leer mensajes de gente que no te conoce diciendo 'sabes me identifiqué contigo, me reí, me sentí mejor, me ayudaste en un momento difícil' eso nos alegra el día", dicen.



Alternar el proyecto con sus trabajos y estudios no ha sido fácil, incluso de lo atareadas que están se les ha olvidado poner a grabar y deben repetirlo.



"Nos ha pasado varias veces que terminamos de grabar un capítulo y de repente nos damos cuenta de que ninguna puso a grabar y nos toca repetirlo todo", cuenta Karen.



Nos pasa a todas se puede escuchar en YouTube y también tienen un perfil en Instagram para que sus oyentes puedan escribirles e interactuar con ellas.



"Nosotras queremos que otras mujeres sepan que somos todas, que podemos todas, que nos pasa a todas", concluyen.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

EL TIEMPO

BUCARAMANGA