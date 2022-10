Hoy se cumple un mes de la muerte del actor 'Toto'Vega. Aún se desconocen las causas de su fallecimiento que se originó luego de dar unas palabras en la clausura del Festival de Cine Verde, Festiver, que se desarrollaba en Barichara, Santander .



Nórida Rodríguez, quien era su esposa y también es actriz, le envió un sentido mensaje por el aniversario de la tragedia.



(Siga leyendo: Video: Revelan imágenes de la búsqueda de Maximiliano tras decisión del juez).

En su cuenta de Instagram, publicó una foto mostrando la sonrisa de Vega en la que dice que aún no ha podido superar su ausencia. Aseguró que extraña el despertar juntos, la voz de él decir ' te amo' y que a pesar de que está rodeada de gente que los dos amaban, nada o nadie ha podido tapar ese vacío.



"Amor mío, hoy se cumplen 30 días sin ti, treinta días sin tu beso al despertar y sin tú abrazo al dormir , sin tú sonrisa , sin tú alegría, sin tu voz diciendo te amo, y sin el par de girasoles que habitan en tus ojos . Me resulta absurdo pensar que salimos juntos de nuestra casa y tuve que regresar sin tí , apenas con una maleta llena de tú ropa , que no he Sido capaz de deshacer y junto a la que nuestro gato maulla a diario , haciéndole eco a mi llanto , todo grita tu ausencia y ni aún en el amor de los que tú y yo amamos puede llenar el vacío de tí, no mitigar este dolor porque nada ha dolido más que estar viva sin ti y que ha de perdido mi hogar, que eras tú, te amo".



(Más: Ibagué fue declarada la segunda ciudad más inteligente del país por primera vez).



Otra de las publicaciones que hizo la actriz fue un vídeo en donde baila con 'Toto', vestidos de blanco y con el mensaje " tú sin cuerpo y yo sin alma".



El actor, oriundo de Vélez, Santander murió el pasado 26 de septiembre en la madrugada luego de terminar el festival número 12 de cine en Barichara.

Más noticias

Fiesta en Huila terminó en pelea de sillas, mesas y patadas entre el público

Juez denuncia que le ofrecieron 1.000 millones para absolver a Rodolfo Hernández

En videos inundaciones y desbordamiento de ríos en Santander