'No tienen que preocuparse, Biden adora a Colombia': senadora Taddeo

Annette Tadeo es una mujer colombiana nacida en Barrancabermeja (Santander) que hizo historia la convertirse en la primera mujer de habla hispana en ser elegida como Senadora estatal de Estados Unidos.



(Le recomendamos leer: La avalancha que dejó en una noche las muertes que el covid en 6 meses)

En entrevista con EL TIEMPO, la senadora, quien es cercana al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, habló sobre lo que podría ser las relaciones entre ese país y Colombia en el mandato de Biden.

¿Cómo llega a convertirse en Senadora en Estados Unidos?

Nací en Barrancabermeja pero me críe en Bucaramanga. A los 17 años vine a los Estados Unidos. Soy hija de madre Barranqueña y de padre estadounidense entonces nací ciudadana americana y fui la primera en mi familia que tuve que salir del país porque en el año 84 hubo muchos problemas en Colombia.



​A mi padre le encantaba la política y de ahí viene este gusto (...) He surgido en los negocios y fue algo que desde joven yo siempre quise: tener un asiento en la mesa. Cuando estaba estudiando en la universidad me lancé para el Consejo Estudiantil y cuando le lancé en las pancartas que había puesto tacharon donde decía Secretaria por deportación y ese fue un momento donde me di cuenta que había mucho racismo y nos veían como personas menos y ahí decidí que yo iba a surgir y ser exitosa y me iba a lanzar a la política.



(Además: Ejército cita a periodista que denunció polémicos cantos militares)

¿Cómo interpreta usted que Trump que estigmatizó tanto a los latinos terminó ganando en la Florida?

Hay algo que lo hicieron muy bien los Republicanos y lo estamos viendo en Colombia y es la campaña del miedo en vez de la campaña de ¿qué es lo que vamos a hacer?. Se hizo muy muy bien y funciona sino funcionara no tuviéramos personas en países donde se aprovechan de estas situaciones y llegan al poder. Soy una de esas que he criticado a mi propio partido por no defendernos de las infamias y ridiculeces.



Debemos trabajar más como demócratas en no permitir que nos definan como algo que no lo somos.

¿Cómo cree usted que pueda afectar las relaciones con Estados Unidos el hecho de que políticos colombianos hayan interferido de cierta manera en las pasadas elecciones?

Yo fui una de las que criticó esto y de hecho no sé si vieron pero yo mandé un tuit específicamente porque me pareció tremendo lo que estaba sucediendo. Yo veo a Colombia como veo a Israel, que siempre ha trabajo con demócratas y republicanos y los Estados Unidos es un país bipartidista en el sentido que somos un país de centro y nos va mucho mejor cuando tenemos una clase media abundante.



Lo que hicieron fue un error y el Gobierno de Colombian debe trabajar en mejorar su relación porque es muy peligrosa con respecto a Colombia. Como vemos el presidente Trump trató de tener una llamada con el primer ministro de Israel para tratar de que dijera algo en contra de Biden pero no cayó en esa trampa y obviamente el presidente Duque no fue el que hizo estas cosas pero, sin embargo, lo vimos de los dos lados metiéndose en las cosas de campañas electorales y me parece que es un error táctico hay que trabajar en acercar la relación.

Lo que hicieron fue un error y el Gobierno de Colombian debe trabajar en mejorar su relación FACEBOOK

TWITTER

¿Cree que un apoyo De Francisco Santos tuvo algún efecto y cree que para que mejoren las relaciones debería renunciar Francisco Santos?

Yo no sé si hay pruebas de esto, él ( Francisco Santos) ha dicho que esto no es verdad yo personalmente no presencié como sí vi a otros haciendo campaña. Me parece que deberíamos escucharlo soy amiga con él y escuché que iba a venir a Miami y yo le advertí que no era una buena idea y él canceló este evento.



​De todas maneras hay que arreglar la situación pero sí quiero decirles algo para que no se sientan mal y es que piensen que están metidos en problemas con Biden. Les digo que Biden adora a Colombia, cada vez que yo le habló de Colombia se le abren los ojos porque él ha estado allí. Él estaba de presidente del comité exterior cuando se propuso el Plan Colombia y fue uno de los que lo escribió.



Así que no se tienen que preocupar tanto tanto por esto que hicieron algunos políticos en Colombia porque después de todo esta alianza con Colombia siempre va a estar allí y creo que con tal de que esté dispuestos a trabajar con el presidente electo creo que muchas personas como nosotros vamos a asegurarnos de que Colombia se ayude.



Colombia debe ser ayudado por ser un gran aliado en la lucha contra lo que está sucediendo en Venezuela, por esas razones yo creo que tenemos más en común para trabajar.

Desde su óptica, ¿cómo analiza los pronunciamiento del actual presidente Donald Trump sobre un supuesto fraude electoral?

El problema que tiene el presidente Trump es que tiene cero pruebas y los mismo republicanos de los estados, los secretarios que están a cargo de las elecciones están diciendo: aquí no hay nada. En todas las Cortes donde han ido, cero de las demandas que han hecho han logrado nisiquiera probar las pruebas, al revés, están como preguntándole a los abogado porque es ilegal en este país llevar una demanda si tú no tienes pruebas. Tú no puedes hacer algo tan ridículo en las cortes. Lo que está haciendo el presidente Trump es que como no le gustan los perdedores entonces pretende decir que le robaron las elecciones porque no acepta ser perdedor.



Esto es peligroso para la democracia cuando tu tienes a un presidente de una república tratando de jugar con los hechos que están ahí. Aquí no hay ningún fraude sino entonces por qué ganó en diferentes estados donde ahí si no hay fraude ¿por qué en los lugares que gana no hay fraude?

Políticos Venezolanos grabaron videos apoyando a Biden que después fueron usados por Trump en contra del presente electo, ¿Cómo será la política de Biden con Venezuela, seguirán los bloqueos o aflojará un poco?

Yo no creo que aflojará un poco, al revés, la política de Trump a permitido que Rusia y China entren a Venezuela y ellos no querían que Biden llegara. Este es un apoyo que nunca se aceptó y si fuera así entonces los talibanes le dieron el apoyo a Trump y yo jamás diría que Trump va a trabajar con los Talibanes y estas personas lo que quieren es ser relevantes al igual que Petro.



Lo que yo creo es que Biden va a hacer pronto y es no hacer puro bl bla bla sino hacer cosas que puede hacer y que debió hacer Trump.

¿Cree usted que llegó el momento de replantear el sistema del colegio electoral en Estados Unidos?

Me encantaría pero no. Nosotros como número uno tenemos que controlar la pandemia y el covid-19 es algo que tiene que ser número uno en la agenda de Biden y para sacar adelante la economía. Estas son unas discusiones que mucha gente está teniendo pero creo que sería un error en este momento cuando el país está muy dividido y creo que es el momento en el que Biden va a trabajar por unir este país y tendrá un gabinete bipartidista.

¿Cuál es el plan de Biden para acabar con esa polarización y unir de nuevo a Estados Unidos?

No va a ser nada fácil, pero por eso yo creo que Biden fue el Presidente perfecto para el tiempo que necesitamos y creo que lo va a hacer nombrando a republicanos en puestos importantes, teniendo un gabinete y un gobierno diverso.



Vamos a ver a muchos hispanos en puestos importantes. Vamos a ver afroamericanos, como la vicepresidenta, quien también es la primera hija de migrantes en ese cargo. O sea, Biden ya lo está haciendo y lo ha demostrado, y vamos a continuar haciendo eso para unir al país. Pero, no va a ser fácil, porque Trump no se va a ir a ningún lado, ya está hablando -a lo mejor- de lanzarse a la presidencia de nuevo en cuatro años.



Entonces, creo que la labor va a ser bien difícil, pero si creo que alguien lo puede lograr va a ser Biden, porque es un hombre de centro -siempre lo ha sido-, un capitalista y alguien que hasta los mismos republicanos tradicionales aprecian.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ Y DUVÁN ALVAREZ

REDACTORES NACIÓN