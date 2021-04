Ancianos que llegan a vacunarse son devueltos por falta de biológicos

Decenas de adultos mayores llegaron a aplicarse la segunda dosis de la vacuna Sinovac en Bucaramanga y les tocó devolverse porque no había biológicos.

Este es el caso de una adulta mayor de 80 años que tenía la cita el pasado 13 de abril y fue devuelta pues no le informaron que estaban a la espera de más vacunas y su cita no fue reprogramada.



(Le puede interesar: No hubo rumba, fue una misa: gobernador Aguilar sobre su cumpleaños)



"Me vine desde lejos porque la cita decía que 13 de abril pero llegué al puesto de vacunación y me dijeron que no había vacunas para aplicarme y perdí el viaje", dice la mujer.



​La hija de otra mujer quien también fue devuelta manifestó su preocupación por la falta de biológicos, "es muy preocupante que no les vayan a aplicar la segunda dosis, necesitamos que cumplan esas citas", indicó.



(Lea también: Restaurantes lanzan SOS por aumento de precios de la carne)



La situación fue confirmada por la Secretaría de Salud de Bucaramanga desde donde informaron que esperan que el este jueves 15 de abril estén llegando las dosis para cumplir con las citas.

La misma situación se registra en otras ciudades del departamento, por lo que la Secretaría de Salud de Santander emitió un comunicado.



"Actualmente, desde el Centro de Acopio Departamental se almacenan vacunas destinadas al cierre de las etapas que incluyen al talento humano de salud y a las personas mayores de 70 años; también, se está a la espera de la llegada de dosis de Sinovac para cumplir con la inmunización oportuna de las personas agendadas", dicen en un comunicado.



BUCARAMANGA