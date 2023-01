La crisis en el puerto petrolero aumenta cada vez más tras los bloqueos que se generan principalmente en la Lizama, sector crucial que conecta con gran parte del país como Bogotá, Costa Caribe, Bucaramanga y Medellín.



Puede leer: SOS en Barrancabermeja: interminables filas de carros por conseguir gasolina



Este bloqueo vial que ya cumple 48 horas no ha permitido que las empresas carguen gasolina en una de las plantas de bombeo que está ubicada en la Lizama. Siendo así, Febecol confirmó que no hay gasolina, las últimas dos estaciones de servicio que tiene ACPM se acaban en la tarde de este miércoles y el municipio queda totalmente desabastecido.

Ya no tenemos gasolina, solo nos quedaban dos bombas, y las últimas que quedan no demoran en quedar sin líquido, el pueblo se queda totalmente desabastecido". FACEBOOK

TWITTER

"Ya no tenemos gasolina, solo nos quedaban dos bombas, y las últimas que quedan no demoran en quedar sin líquido, el pueblo se queda totalmente desabastecido", contó Farid Jones, director de Febecol.



Explicó que, como plan de contingencia, se está realizando la logística para que Ecopetrol pueda despachar gasolina desde la Refinería a las estaciones de servicio de Barrancabermeja.



Jones relató que falta la confirmación del Ministerio de Minas para que exista la posibilidad de que los vehículos puedan cargar ACPM en la Refinería de Ecopetrol. "Es un tema logístico en el que trabaja Ecopetrol, las empresas minoristas y el ministerio para poder abastecer".

¿Por qué no hay gasolina en Barrancabermeja?

"Ecopetrol nunca ha sido directo o ha tenido un mayorista para entregar el servicio, desafortunadamente en Barrancabermeja no hicieron planta mayorista y las que hay están por fuera. FACEBOOK

TWITTER

Según Farid Jones, las únicas plantas de acopio de combustible están ubicadas en La Lizama y en río Sogamoso que son de Terpel y Petromil y para llegar a estos lugares se necesita transitar por las zonas en donde hay bloqueos.



Explicó que hace doce años aproximadamente Ecopetrol surtió gasolina en la Refinería, pero fue por una emergencia y desde ese entonces nunca se preocuparon por hacer convenios con mayoristas al interior de la localidad.



"Ecopetrol nunca ha sido directo o ha tenido un mayorista para entregar el servicio, desafortunadamente en Barrancabermeja no hicieron planta mayorista y las que hay están por fuera. Hace 12 años Ecopetrol prestó su llenadero para que las mayoristas cargaran por un problema de contingencia que se presentó, pero nunca ha podido surtir, el solo prestaba el llenadero".



Durante estos dos días se han presentado colas de carros, motos y camiones de cerca de cinco cuadras ante la necesidad de cargar gasolina.



Lea en EL TIEMPO: La comuna bumanguesa que quiere ser más visitada que la comuna 13 de Medellín



Por su parte, el alcalde Alfonso Eljach, indicó que desde hace muchos años el modelo comercial de la venta de gasolina se hace con mayoristas que tienen una base fuera de la ciudad. "Ha sido una lucha de empresarios locales, no se ha podido lograr y es un momento de reflexión para que planteen ese tema, por que mira, la gasolina se produce, sale 40 kilómetros a otros puntos, pagar peajes, proceso de básculas, documentos y producimos la gasolina, pero haciéndola costosa o situaciones de emergencia una ciudad sin poder abastecerse".

#EnEsteMomento Desabastecimiento de combustible en las estaciones de servicio de Barrancabermeja producto del bloqueo de las vías, en este momento el 60% de las eds ya no tiene gasolina corriente y el Biodiesel empieza a escasear. pic.twitter.com/50oxOmGdLc — FEBECOL (@febecol) January 24, 2023

¿Quiénes bloquean y cuál es la solución?

Desde el lunes, 23 de enero, llegaron comunidades del Sur de Bolívar, Catatumbo, Cantagallo y San Pablo a realizar un paro en la Lizama por la defensa de los derechos humanos.



Quienes protestan en esa zona exigen la presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro.



Lo que se ha podido conocer hasta el momento, según fuentes que le dijeron a EL TIEMPO es que presuntamente algunos miembros de esta protesta podrían estar siendo instigados por grupos armados.



La Gobernación de Santander dio a conocer que el viernes, 27 de enero, se tendrá una reunión junto con otras autoridades para darle solución a los bloqueos, sin embargo, Alfonso Eljach dijo que es demasiado tiempo que están dejando pasar para la crisis por la que está Barrancabermeja.



Contó que como el puerto petrolero está bloqueado y el acceso es limitado no hay forma de que ingresen alimentos, ni suministros, tampoco insumos de medicamentos y comienzan a escasear los productos.



"Barrancabermeja recibe más del 90% de sus productos alimentarios, el pollo, ganadería, carne, no pueden pasar, hemos hablado con clínicas y el material hospitalario también". ​

Desabastecimiento de gasolina en Barrancabermeja por bloqueo de la vía por parte de la guerrilla. Ya hay ⛽️ cerradas y en otras filas interminables... pic.twitter.com/mAS64JeU2A — Yibrail Saitama El diestroCabal.🇨🇴🇮🇱 (@ElDiestroRadic) January 24, 2023

Puntos bloqueados:

El punto más crítico es en el sector de la Lizama, lugar central por el que se están generando las dificultades.



Pero, también hay bloqueos en los kilómetros 12 y 15 en Puerto Wilches para el acceso a Sabana de Torres, en Betulia, por el puente de Sogamoso.



Otro de los puntos son Oponcito y Campo 23, pero esta protesta se debe a un proyecto minero por el cual la comunidad se opone.



"La Lizama es un punto en el que se hace la transición de Bogotá hacia la costa atlántica, conecta a todo el país".

Sector avícola reporta afectaciones

Santander cumple tres semanas entre paro y paro y bloqueos nacionales. La semana pasada no hubo paso entre Curos - Málaga, Bucaramanga - San Gil y Berlín - Cúcuta.



Actualmente se presentan bloqueos en los lugares mencionados anteriormente, que es en los alrededores de Barrancabermeja, esto ha hecho que el sector avícola se vea seriamente impactado para trasladar sus productos.



Martha Ruth Velásquez Quintero, directora Ejecutiva de Fenavi Santander, indicó que esta situación afecta la seguridad alimentaria de todo el país y si no se hace algo se registrará un posible desabastecimiento.



"Atendemos un tema de alimentación, se viene agravando, hay amenaza de quema de vehículos y obstrucción de más vías, quien defiende el sector productivo y económico, esta es una situación que amerita una acción urgente del Gobierno nacional, nos tienen que dejar de trabajar, es delicada, gravísima", puntualizó.