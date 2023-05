Al norte de Bucaramanga murió un niño de cinco años tras ser atacado por varios perros, en su mayoría de raza pitbull.



Los familiares encontraron al menor en zona montañosa con varias heridas letales. Las autoridades llegaron al lugar luego de recibir el reporte y, desde ese momento, no se permitió ni siquiera el ingreso a los parientes, tras las impactantes laceraciones que tenía la víctima.

Un niño de cuatro años murió tras varias mordeduras de perros raza Pitbull... Duro para los familiares que se percataron de su cuerpo cuando escucharon los ladridos. Sucedió al norte de #Bucaramanga

El niño fue encontrado sin vida por su tía, quien salió de la casa por los fuertes ladridos que escuchaba. Los llantos de la madre y la abuela fueron inconsolables tras confirmar que el menor ya había fallecido.



Luego de varias horas de búsqueda en zona boscosa, las autoridades confirmaron que los dueños de estos caninos fueron llevados a la estación de Policía y la Fiscalía se encargará de este caso.



Hay miedo por parte de la comunidad, ya que los perros que atacaron al niño no han sido encontrados. Por ahora, se publicarán las imágenes de los animales para dar con su paradero.



"Estamos estableciendo responsabilidades, estamos ampliando la información de lo sucedido. Se coordino con zoonosis y bienestar animal con el fin de ubicar los caninos".



La abuela del menor pidió justicia en medio de su dolor, ya que esta no es la primera vez que los animales han sido agresivos. Al parecer, ya tenían varias denuncias de que los caninos deberían estar con bozal.



"Estaban los animales encima de él, fueron cuatro perros, son pitbull. Pido justicia, que no quede impune, que paguen, no es justo que el señor dueño de los perros haga lo que quiere, tiene varias demandas", dijo entre lágrimas y dolor, Luz Amparo Archila, abuela del menor.