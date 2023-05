Autoridades de Bucaramanga continúan en el sector el Cable en la búsqueda de cuatro perros, al parecer, de raza Pitbull, tras el vil ataque que perpetraron contra niño de cinco años y que quedó sin vida en zona rural.



Ya se van a cumplir 24 horas y los caninos no aparecen, sin embargo, las autoridades hallaron en la finca del dueño nueve perros más, y cinco de ellos tienen laceraciones, y otros hallazgos de supuesto maltrato animal.

El secretario del interior, el general Manuel Vásquez, indicó que los animales hallados no son peligrosos, por ende, se descarta que hayan sido los que cometieron el ataque y mataron al niño.



"No se ubican pese al apoyo de drones, llegamos a una casa, en donde los tendría y en donde pertenecen, pero no están los que atacaron al niño, no coinciden con las características seguimos buscando. Los otros perros no tenían alimentación, tenían lesiones y no tenían vacunas", dijo.



Al momento de ser hallados, las autoridades competentes deberán someterlos al examen etológico que trata de analizar el comportamiento psicológico de los caninos y si se llega a detectar que son altamente peligrosos para la comunidad, deberán ser sacrificados a través de la eutanasia.



Este examen determinará si los animales tienen un comportamiento peligroso por el maltrato recibido o su forma de educarlo.

¿Qué dicen los entrenadores de Pitbull?

Entrenadores de esta raza que se percibe como peligrosa, indicaron que se debe tener un adiestramiento desde cachorros, y si son criados en un ambiente sano no son peligrosos para la sociedad.



Fabián Humberto Barragán Vera explicó que hay que diferenciar que estos animales son fuertes, más no agresivos. "No son máquinas para matar, es un animal que tiene fuerza, es acompañante perfecto para jóvenes, niños y familias, son cuidadores innatos".



Explicó que el ataque se puede generar por varias circunstancias, como la falta de socialización, la comida, y el trato que se le entrega desde un inicio.



Sobre la responsabilidad de su comportamiento endilgó a que los cuidadores son los encargados de su forma de expresarse ante la sociedad.



"Es un cuidado especial, estricto, son fuertes, son dóciles, es noble, puede tener muchos detonantes cuando atacan, que no son socializados, su alimentación, la quema de energía, puede que estén encadenados, encerrados, no es culpa de ellos, es del tenedor, del cuidador, tienen una estabilidad hermosa".

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Periodista de EL TIEMPO- Bucaramanga.