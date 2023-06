El presunto abuso sexual que se registró con un niño de siete años en un baño de un reconocido colegio público de Bucaramanga por parte de cuatro compañeros de su salón sigue causando conmoción por la gravedad del hecho.



La abuela del menor fue quien descubrió cómo fue tocado el niño, ya que cuando llegó del colegio, el 9 de mayo, su comportamiento cambió totalmente.



Luego de la jornada escolar, la víctima llegó a la casa con fiebre de 39 grados, y no quiso probar comida durante toda la tarde de ese día. La abuela le preguntaba sobre su actitud y el porqué estaba tan triste.



Revisó su cuerpo y notó una fuerte hinchazón en su cola, lo cual se alertó y de inmediato pidió una cita al médico.

El menor supuestamente abusado le relató a su familiar que cuatro niños lo ingresaron al baño de la institución educativa, uno sostuvo sus manos, otro lo cogió del cabello y lo agachó, otro le apretó sus genitales y el cuarto menor implicado le tocó la cola.



Desde ese momento, el niño no ha vuelto a comer y no quiere regresar al colegio. Su estado de ánimo no es el mismo y su actitud es totalmente diferente a la de un menor de esa edad.



La abuela relata que vive de mal genio. "En ocho días bajó dos kilos, todos los días es con suero, no recibía comida de sal, no le daba hambre, no quería nada, se transformó mal, no quiero, no me den nada, decía. Lo transformaron psicológicamente, es un daño impresionante, esto lo vivimos en carne propia", relató en EL TIEMPO.

Las banderas rojas que no prestó atención el colegio

La mamá del niño víctima había ido 15 días antes al colegio a poner la querella de que su hijo estaba siendo tocado por sus compañeros del salón, además, de recibir matoneo.



La docente que recibió la denuncia, al parecer, no le prestó cuidado y no se activó la ruta de atención en la institución educativa.



En esa citación, la progenitora habría pedido que se llamara a los padres de familia de los compañeros que estaban realizando el bullyng, pero, según su versión, nunca sucedió.

¿Qué dicen las autoridades?

El rector de la institución dijo que se activó la ruta de atención tras la denuncia, pero aún no se ha podido comprobar que se haya presentado un abuso sexual.



El Bienestar Familiar, ICBF, también se pronunció sobre este episodio, el cual afirmó que se está tratando al menor afectado, sin embargo, la familia de la víctima asegura que solo se ha recibido una terapia psicológica.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de - EL TIEMPO- Bucaramanga.