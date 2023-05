En la tarde de este miércoles sucedió una tragedia al norte de Bucaramanga tras un ataque de varios perros de raza pitbull a un niño de cinco años que estaba bajo el cuidado de su tía.



La primera versión que llega al CAI de Café Madrid, es que el menor falleció en el lugar tras las fuertes heridas de mordidas en todo su cuerpo.

Un niño de cuatro años murió tras varias mordeduras de perros raza Pitbull... Duro para los familiares que se percataron de su cuerpo cuando escucharon los ladridos. Sucedió al norte de #Bucaramanga pic.twitter.com/OHBJ0eiegr — Mely Múnera (@MelyMunera) May 17, 2023

"Estaban los animales encima de él, fueron cuatro perros, son pitbull. Pido justicia

TWITTER

El menor por un momento salió con su tío a pedir limones, luego regresó a tomar una bebida y volvió a salir sin regreso.



Los familiares del menor comenzaron a escuchar frecuentemente varios ladridos y al verificar qué había pasado se dieron cuenta que era su sobrino el que estaba tendido en el piso sin signos vitales y con varias mordeduras de perros.



Los familiares contaron que el dueño de los perros ya tenía advertencias para que no soltara a los caninos y los mantuviera con bozal.



"Estaban los animales encima de él, fueron cuatro perros, son pitbull. Pido justicia, que no quede impune, que paguen, no es justo que el señor dueño de los perros haga lo que quiere, tiene varias demandas", dijo entre lágrimas y dolor, Luz Amparo Archila, abuela del menor.



Su abuela se despidió ayer de su nieto y así lo recordó: "El niño era contento, nos despedimos, nos dimos un abrazo, era cariñoso", dice llorando.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Periodsta de EL TIEMPO - Bucaramanga.