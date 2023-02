Una tragedia enluta al barrio San Gerardo, en Bucaramanga, con la muerte de un niño de 14 años de edad quien tenía autismo y el día que falleció presentó una crisis tras no recibir medicamento desde hace varios meses porque, al parecer, la Eps no se lo suministraba.



La mamá del niño les contó a las autoridades que lo encontró en el piso tirado mordiendo un cable de una extensión. En medio del desespero lo comenzó a mover y zarandear para todos lados, pero no reaccionaba.



Junto con otro familiar, el niño fue llevado a un centro asistencial, pero ya no tenía signos vitales.

Los hechos se originaron el pasado 11 de febrero, y según el relato de la progenitora, durante el día el adolescente tuvo una crisis, gritaba, se autolesionaba y se mordía por todo su cuerpo.



"Ingresó a la habitación de su hijo lo encontró tirado en el piso, mordiendo un cable de una extensión, al tocarlo no reaccionaba por lo cual con ayuda de su hermano (tio materno), lo trasladaron en un taxi hasta la ESPCO Clínica Desan, donde personal médico reporta que ingresa sin signos vitales", dice el reporte de la Policía.



EL TIEMPO intentó contactarse con los familiares del menor, pero no atendieron las llamadas.