Más detalles escabrosos de niña muerta en hostal: habría sido abusada por su padrastro

El caso de la niña muerta de dos años en un hostal de Bucaramanga no para de generar conmoción, pues las diferentes autoridades revelan más detalles de lo que sufrió la menor antes de morir, al parecer, en manos de su padrastro de 23 años.



La niña murió el pasado 10 de enero. Su padrastro dijo que fue porque se había caído fuertemente por las escaleras, pero las autoridades de salud indicaron que tenía abuso crónico por todo su cuerpo.



La madre de la menor asegura que su expareja se la entregó muerta y nunca se cayó por las escaleras. Ahora, la Fiscalía, luego de la captura del presunto agresor reveló que fue también abusada sexualmente en varias ocasiones.



"El capturado hizo hacer parecer la muerte de la menor como una caída accidental por las escaleras de su vivienda. Se Logró establecer con las evidencias suficientes para demostrar que la niña había sido agredida tanto física como sexualmente antes de su muerte", confirmó la directora seccional de Fiscalías de Santander, Marisol Ramírez.



Al padrastro se le imputó el delito de feminicidio agravado y actualmente se está audiencia en el que se le pedirá cárcel.



Los detalles de esta trágica muerte no terminan ahí. Según la Fiscalía, el informe de Medicina Legal muestra que antes del supuesto feminicidio, el hombre habría accedido sexualmente a la menor.



"En todo el cuerpo tenía laceraciones la niña, especialmente tenía en el cráneo", relató Ramírez

Más detalles

La Policía de Bucaramanga indicó que todas las pruebas apuntan a que este sujeto es el principalmente responsable de este escabroso crimen que ha dejado conmocionada a la ciudad.



Otros dos niños, los dos de cinco años, (un hijo biológico del señor de 23 años) están bajo la protección del Bienestar Familiar, mientras se restablecen sus derechos.



Se desconoce por el momento si la mamá supiese que la niña víctima era violentada sexualmente.

Pide justicia a autoridades Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Versión de la mamá

Rosa Isabel Rodríguez, mamá de la menor de dos años, dio un estremecedor relato en Medicina Legal, de Bucaramanga, cuando fue a recoger el cuerpo.



Indicó que su expareja le entregó a su hija ya muerta, que nunca se cayó por las escaleras y que exige justicia por lo sucedido.



"Ella no se cayó de las escaleras; él la sacó muerta de la habitación. Las cámaras salen cuando la niña está cargada de los brazos, ya estaba muerta..Él me grita, me dice que es urgente. Él me entregó la niña muerta en mis brazos (llora). Me dijo: 'La niña se cayó por las escaleras'. Yo me monté en una moto, y me fui para la clínica. Llego a la clínica, me dicen que la niña estaba fallecida", dijo entre lágrimas.



Como si fuera poco, indicó que en enero sufrió una fuerte golpiza al defender al hijo biológico del sujeto.



"Él se molestaba porque la niña pequeña era muy apegada a mí. Él vivía molesto. Delante mío no la maltrató, pero sí me maltrataba delante de ellas. El sábado le dio una paliza muy dura a su hijo. Por defender a su hijo, me pegó. Me tiró en el piso bocabajo, me dio golpes, me agarró por el cuello, me ahorcaba muy duro. Yo le di una patada como por la costilla", relató sobre las agresiones que ella sufría.

Todo el peso de la ley

Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, rechazó y repudió tajantemente este hecho.



Reveló que las personas que residían en el hotel sabían del supuesto abuso que se estaba cometiendo con la menor.



"Veían cómo estos niños eran abandonados y maltratados, qué quiere decir, un niño maltratado es propenso a recibir abuso sexual. Hemos pedido que todo el peso de la ley caiga. Llevamos dos feminicidios en enero", dijo el pastor Beltrán.

