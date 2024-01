'Ella no se cayó de las escaleras; él la sacó muerta': mamá de niña que murió en hostal

Todo es un misterio alrededor de la muerte de la niña de 2 años en un hostal en Bucaramanga.



Se presume que el padrastro la estaría maltratando y la golpeó tan fuerte que llegó sin signos vitales a un centro médico de la ciudad.



Puede leer: El misterio que rodea la muerte de niña de 2 años en hostal: reportan un abuso crónico



Al parecer, y según el reporte médico, esta niña tenía agresiones constantes y marcas en su cuerpo por presunto maltrato intrafamiliar.

#VIDEO | Llegó a medicina legal la mamá de la menor de dos años que perdió la vida en un hotel del centro de Bucaramanga, asegura que está siendo amenazada por parte de la familia de su compañero sentimental. Entrevista en @CaracolBga pic.twitter.com/CpcrLObd7W — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 11, 2024

Al momento, la mamá de la menor llegó a Medicina Legal para recoger su cuerpo. Envuelta en lágrimas y dolor, indicó que la familia del padrastro estaría amenazándola.



Además, pidió justicia a las autoridades y que no se permita más maltrato al interior de las familias colombianas.



"No tengo palabras para describir el dolor que siento. Me tiene desbastada, pero sí pido que se haga justicia por mi hija y por muchos niños que sufren lo mismo en estos momentos. Estos casos se viven a diario", dijo Rosa Isabel Rodríguez, mamá de la menor.

Facebook Twitter Linkedin

Niña de dos años murió en extrañas circunstancias Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Su relato:

Ella no se cayó de las escaleras, él la sacó muerta de la habitación, las cámaras salen cuando la niña está cargada de los brazos, ya estaba muerta" FACEBOOK

TWITTER

El me entregó la niña muerta en mis brazos (llora), me dijo, la niña se cayó por las escaleras, FACEBOOK

TWITTER

Aclaró que, mientras ella estuvo presente, nunca hubo maltrato de sus hijas.



"Los familiares están amenazando a mi familia. Los están ofendiendo verbalmente. Me están diciendo que van a pagar por todo lo que están diciendo de su hijo. Ella no se cayó de las escaleras; él la sacó muerta de la habitación. Las cámaras salen cuando la niña está cargada de los brazos, ya estaba muerta", dice Rosa en medio de lágrimas a Caracol Radio.



La progenitora indicó que llegó de Perú a Bucaramanga hace 4 meses y la familia del padrastro le ofreció posada y trabajo.



Explicó que no compartían intimidad, pues dormían en camas separadas y quizá eso fue lo que lo llevó a este tipo de supuestos maltratos.



"Él me grita, me dice que es urgente. Él me entregó la niña muerta en mis brazos (llora). Me dijo: 'La niña se cayó por las escaleras'. Yo me monté en una moto, y me fui para la clínica. Llego a la clínica, me dicen que la niña estaba fallecida", afirma en entrevista con el medio.



Rosa tiene otra hija de cinco años que está en manos del ICBF mientras se esclarece lo sucedido.



"Él se molestaba porque la niña pequeña era muy apegada a mí. Él vivía molesto. Delante mío no la maltrató, pero sí me maltrataba delante de ellas. El sábado le dio una paliza muy dura a su hijo. Por defender a su hijo, me pegó. Me tiró en el piso bocabajo, me dio golpes, me agarró por el cuello, me ahorcaba muy duro. Yo le di una patada como por la costilla", relató sobre las agresiones que ella sufría.



Según la mamá, les preguntaba a sus hijas constantemente si el sujeto las golpeaba, pero las menores no reportaban ningún maltrato.

No es hora de callar: las acciones que son violencia de género En la cotidianidad se han naturalizado una serie de actos que son focos indiscutibles para que aparezca la violencia de género. Foto:

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.