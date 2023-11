Niña en Bucaramanga está en riesgo de morir por permiso de permanencia, no la trasladan

Un caso de vida o muerte se está presentando en Bucaramanga con una niña de 13 años de edad que permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Santander, HUS, pues tiene serios problemas en el corazón y necesita ser trasladada urgentemente a una entidad médica cardiovascular.



La demora en este proceso es por el permiso de permanencia, pues es una menor oriunda de Venezuela y los padres no lo tienen, además, de no estar adscrita a una eps.

La niña depende de un hilo porque necesita con urgencia una cirugía en el corazón, ya que tiene una infección en una válvula de ese órgano.



“Mi hija está muy delicada de salud. Ya tenemos 16 días acá, ella necesita ser atendida en la Fundación Cardiovascular, pero hasta el momento no hemos logrado porque no contamos con los papeles de permanencia ni con un seguro. Pido de corazón que me ayuden, al Ministerio de Salud, a la Alcaldía de Bucaramanga, para que mi niña sea atendida”, contó asustado el padre de la menor, Richard Herrera.



El HUS informó que la operación cardiovascular no se puede realizar en el centro médico porque no es su especialidad.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.