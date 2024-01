El misterio que rodea la muerte de niña de 2 años en hostal: reportan un abuso crónico

Todo un misterio rodea la muerte de una niña de dos años que falleció en un hostal en la quebrada Seca, en Bucaramanga.



Era cuidada por su padrastro, pero este fue a llevarla al trabajo de la mamá porque se sentía mal. Finalmente, el señor la trasladó al centro médico en donde le dijeron que ya llevaba más de 40 minutos sin signos vitales.



Los expertos en salud aseguraron que la menor presentaba síntomas de maltrato crónico y su muerte se habría originado por un fuerte golpe desde un segundo piso.

La primera versión que el sujeto entregó fue que la niña se había caído por las escaleras, pero, en el centro médico confirmaron que la menor tenía signos de violencia en todo su cuerpo.



Germán Gómez, gerente del Instituto de Salud, ISABÚ, contó que sobre las 7:15 a. m. del 10 de enero ingresó la niña con caso de 'violencia intrafamiliar'.



"Al parecer, el padrastro le presenta una agresión, llegó sin signos vitales, llega en brazos de los familiares al servicio de urgencias, transcurrieron más de 40 minutos sin signos vitales, tenía varios signos de maltrato, tenía un maltrato crónico, un abuso crónico", explicó.

Entorno familiar

La menor de dos años vivía en un hostal, ubicado en la Quebrada Seca, de Bucaramanga, con su mamá, padrastro y otros dos hermanos.



Según el reporte que han entregado las autoridades, el padrastro y la mujer solo tenían un hijo en común.



Los menores están bajo el cuidado del Instituto de Bienestar Familiar mientras se aclara lo sucedido con la muerte de la niña.



Javier Páez, quien trabaja en el hostal, contó que al lugar llegó un grupo familiar y pidieron el hospedaje de una pieza.



"La mamá, hermanas, y el muchacho que tiene 23 años. A los tres meses trajeron los hijos de él, por dentro de su cuarto no se sabe qué pasa", contó.



Explicó que jamás se escuchó un ruido o golpes, solo cuando dieron a conocer que la niña estaba 'enferma' y se la llevaron a un centro médico.



"La niña está muy enferma, pero no escuchamos gritos, ni peleas, lo que ocurrió fue en segundos, yo nunca miré a la niña, gracias a las cámaras vimos por dónde bajó la niña, pero no nos dimos cuenta si la maltrató", relató.

Alcalde de pronuncia

Este caso ha conmocionado a Bucaramanga, tras no saber realmente lo que sucedió con la menor, el alcalde Jaime Andrés Beltrán exigió justicia y esclarecimiento en este caso en la mayor brevedad.



Le pidió a la Policía la celeridad en este caso.



"Como padre de familia repudio la muerte de una menor de dos años con aparentes signos de violencia en Bucaramanga. Como alcalde de Bucaramanga no solo pido a la

Fiscalía y a Medicina Legal que se esclarezcan las causas del fallecimiento de la niña, sino también como administración actuaremos creando una unidad de reacción inmediata institucional para atender rápidamente cualquier hecho de violencia contra niños en la ciudad".

Como padre de familia repudio la muerte de una menor de dos años con aparentes signos de violencia en Bucaramanga.



Como alcalde de Bucaramanga no solo pido a la @FiscaliaCol y a Medicina Legal que se esclarezcan las causas del fallecimiento de la niña, sino también como… pic.twitter.com/xBVWQ9NszQ — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) January 10, 2024

