Niña de 16 años cumple siete meses desaparecida tras pelea con su novio en Bucaramanga

Desde el pasado 10 de junio de 2023, la familia de la menor Karen Gómez Paredes, de 16 años, vive un calvario. La adolescente salió de su casa en Bucaramanga tras una pelea con su novio y nunca más se supo de su paradero.



Han pasado poco más de siete meses desde la última vez que la vieron, y la angustia de su madre se incrementa con cada día que pasa y no obtiene información sobre ella.

Karen estaba ese día con su madre y su novio, en su casa ubicada en el barrio Campohermoso de la ciudad de Bucaramanga, en Santander.



Al parecer, según el testimonio de la progenitora a medios locales, la menor tuvo una discusión con el novio, e incluso él habría llegado a agredirla físicamente.



"Ella tenía un novio, habían tenido una discusión fuerte en donde el ‘man’ le pegó, le dejó un chichón y por eso a él lo eché de mi casa", relató la mamá de Karen a Q'hubo Bucaramanga.

El joven salió de la casa y momentos después, Karen también se marchó de la vivienda, aunque no llevó nada con ella.



"Después de eso ella salió, me dijo que me quería mucho, que me amaba y se fue", añadió la mamá al medio citado.



Ese fue el último momento que tuvieron contacto con la menor, quien vestía un short azul y una camiseta blanca para ese momento.

Hasta ahora, no se ha vuelto a tener otra información sobre la menor, no hay actividad en sus redes sociales, ni se ha comunicado con alguno de sus allegados.



La denuncia de su desaparición fue interpuesta ante las autoridades, por lo que si alguna persona llega a identificarla debe comunicarse con la Policía Nacional o al 123 para dar el reporte.

Así puede denunciar casos de violencia de género



Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



En caso de estar en Bogotá, puede llamar a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137.

