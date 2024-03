Atención: apareció niña que envió mensaje pidiendo 'ayuda' tras denuncia de ser raptada

Una niña de 11 años habría sido raptada en la tarde de este 29 de febrero luego de salir del colegio Damaso Zapata, en Bucaramanga.



Los familiares indicaron que salió de la institución a comer un mango en la calle y al ser, presuntamente, raptada, alcanzó a enviar un mensaje de whastApp que decía: Ayuda.

El padrastro de la menor fue a recogerla al colegio, ella envió el mensaje de WhastApp pidiendo ayuda, pero, al principio, se pensó que estaba bromeando. La niña luego envió un segundo texto que indicaba que no sabía dónde estaba y un mensaje de voz llorando.



"Se le acercó una persona cuando compraba un mango y de ahí no supo más, el padrastro le escribió: Aquí estoy afuera, salga. Ella le escribió 'ayuda', el vuelve y le escribe: no moleste, ya estoy aquí afuera. Luego la niña dice: No sé dónde estoy, me llevaron, mandó un audio llorando, le quitaron el celular y se lo apagaron", dice un familiar.



EL TIEMPO se comunicó con la mamá, y en medio de llanto y desespero, contó que horas después recibió un mensaje desde el celular de su hija en el que fue extorsionada.



Relató que le pidieron dinero y si no lo entregaba la amenazaron con asesinar a su hija.



La progenitora dijo que esa extorsión minutos después fue eliminada del celular.

Apareció y está estable

La mamá le dijo a EL TIEMPO que el Gaula la estaba siguiendo con el GPS de su celular, y sobre las 8:30 de la noche la policía confirmó que la menor estaba en Girón y se encuentra estable.



"La tienen en revisión médica en el hospital, estamos esperando que digan los médicos", dijo una fuente.

La menor Paula Cáceres, quien había desaparecido luego de salir de clases del Instituto Dámaso Zapata en Bucaramanga, se encuentra en este momento en custodia de la @PoliciaBmanga en el municipio de Girón.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.