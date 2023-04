En la madrugada del domingo un hombre acompañado de varios motorizados hirió mortalmente a Nicolás Andrés Puentes Murillo con un arma cortopunzante. La herida en su clavícula izquierda no le causó la muerte de manera inmediata, pero sí lo dejó tendido en un andén segundos después de que él intentara pedir ayuda.



Una camioneta se detuvo para socorrerlo; sin embargo, falleció camino a la Clínica Bucaramanga.

Así narran los hechos sus amigos

El diario local Vanguardia le ha seguido la pista al caso y ha narrado en sus artículos que Nicolás tenía apenas 20 años, era soltero y todavía vivía con su familia. Además, trabajaba en una empresa.



El sábado había salido con un amigo a la zona de rumba de Cabecera del Llano, en Bucaramanga, y permanecieron en lo que se conoce como 'Cuadra Play'. Más tarde -ya era domingo- se fueron del lugar en una moto y sobre la carrera 36 con calle 54 se encontraron a su hermano y demás amigos, por lo que decidieron saludarlos.



A las 3:30 a. m. cinco personas a bordo de motocicletas -tres hombres y dos mujeres- los acorralaron. Luego de un intercambio de palabras y de que la víctima interviniera, para aparentemente impedir que le quitaran el casco a su amigo, es herido.

Kike Becaria, uno de los jóvenes que estuvo esa noche presente, acudió a redes sociales a narrar su versión de los hechos. Según escribió en Twitter, no hubo una pelea: "Cuando nos despedimos llegaron tres motos, una se hizo más adelante, otra en frente de Nicolás y otra se hizo media cuadra más arriba".



En una de esas estaban las dos mujeres que han sido mencionadas, quienes al parecer le pidieron a los hombres a bordo de las otras motos que "no buscaran problemas, que se fueran ya". El joven afirma que no escuchó con claridad, pero que el único cruce de palabras fue por un casco.



"En ningún momento hubo pelea como tal, nada. Todo sucedió se una forma confusa y atroz", finaliza.

La versión de las autoridades

Del otro lado, la Policía señala que hubo una discusión por trago: "La hipótesis es que sencillamente llegaron a pedirles alcohol, no lo compartieron y se genera una riña. La única hipótesis es intolerancia", señala el brigadier José James Roa Castañeda, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.



Lo anterior quedó registrado en un video de cámaras de seguridad que ha sido ampliamente difundido en redes sociales y el CTI está recuperando los demás elementos materiales de prueba.



Precisamente, en entrevista al diario Vanguardia el comandante agregó que ya tienen plenamente identificadas a las mujeres e hizo un llamado al agresor para que se entregue a las autoridades, de lo contrario "muy seguramente en los próximos días vamos a capturarlo".

El comandante de la Policía Metropolitana de #Bucaramanga entregó detalles del asesinato del asesinato de Nicolás Andrés Puentes Murillo, de 20 años, ocurrido el pasado domingo en Cabecera del Llano.



Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS