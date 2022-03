Pedro José Trujillo confesó el asesinato de Nickol Valentina, una menor de 15 años que salía de su colegio el jueves 24 de febrero cuando fue abordada por este sujeto en el túnel del intercambiador del Mesón de Los Bucaros. Trujillo tenía el objetivo de robarle el celular a la menor de edad y en medio del hurto le propinó tres puñaladas que acabaron con su vida.



El pasado domingo 27 de febrero, un juez de Bucaramanga lo envío a la cárcel tras imputarle los delitos de hurto calificado y homicidio agravado.



El hombre fue llevado a la prisión de mediana seguridad de Palogordo, en Girón, donde deberá esperar para conocer la pena que deberá pagar por ese crimen que conmocionó a la ciudad.



Rodrigo Parada, abogado penalista, indicó que la pena será mayor a los 40 años y que no podrá acceder a una rebaja.



"La ley 1098 prohíbe ese tipo de beneficios en tres delitos: sexuales, contra la vida y los delitos contra la libertad de las personas, en este caso la misma normal prohíbe cualquier tipo de beneficio al que pueda acceder esta persona", indicó Parada.



En redes sociales se hablaba de una posible rebaja por aceptar el asesinato. Sin embargo, el abogado indicó que este es un derecho pero que no le da rebaja.



"Él tiene derecho a aceptar cargos, a renunciar a un juicio, pero por esa renuncia no recibe ningún descuento, no existe un derecho a beneficios", concluyó el abogado Rodrigo Parada.



​En la cárcel de Palogordo están recluidos los delincuentes que cometen delitos como asesinatos y secuestros.



