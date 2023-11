Navieras en el río Magdalena han sido bombardeadas, piden seguridad en la navegabilidad

Un caso preocupante se está presentando en la trazabilidad del río Magdalena, a la altura del sur de Bolívar, en Cantagallo y Pinillos. Desde hace cinco días grupos armados están atacando con arma de fuego a las navieras.



Incluso, sujetos armados se han subido a las embarcaciones intimidando a la tripulación y entregando panfletos en el que les han exigido sumas de dineros para que puedan navegar.



Supuestamente, quienes estarían detrás de esto serían las autodefensas gaitanistas de Colombia, pues así se han identificado al extorsionar. ​

No se reportan heridos. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Quienes están en las navieras afortunadamente no han resultado heridos, pero hay una preocupación ante el ataque con fusiles, pues, voceros aseguran que los disparos van directos a matarlos.



La alerta es más grande, puesto que la Armada nacional estaría al tanto, al igual que el Ejército y la Policía del Magdalena medio, y según varios gremios, no han hecho patrullaje ni ninguna acción para salvaguardar las vidas y la seguridad de la navegabilidad.



"Ya nos reportan tres ataques a diferentes embarcaciones. Una de esas fueron abordados grupos al margen de la ley entregando panfletos, señalando que se requería financiación y amedrantando a la tripulación, y esto dificulta aún más el transporte de carga, la navegabilidad por el río Magdalena. Han sido atacadas por fusiles, hay angustias por las navieras. Estamos esperando por parte de las autoridades un acompañamiento, que haya mayor patrullaje con el fin de garantizar la seguridad", dijo Juan Pablo Remolina, presidente de ProSantander.



La Armada le respondió en EL TIEMPO e indica que sí se ha hecho recorridos y patrullajes acompañados del Ejército



"Se ha ido a navegar y no conocemos ningún caso puntual de extorsiones, sí hubo hostigamiento a dos remolcadores. La entrega de panfletos fue en Pinillos, y en Puerto Wilches, pero ahí se ha hecho operativos", dijo la Armada a este medio.





MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga.