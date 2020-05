Estrella de la natación colombiana está 'atrapada' en Estados Unidos

Julio y agosto del año anterior fueron unos meses inolvidables para la nadadora santandereana Valentina Becerra Quintanilla, que, con 17 años, figuró en dos pruebas entre las mejores 10 de los Juegos Panamericanos de Lima, su primera experiencia en esta cita continental.

Dichas presentaciones le permitieron ganar una beca para seguir su preparación y estudiar psicología en la Southem Methodist University (SMU), de Dallas (Texas, Estados Unidos), institución de la que ya han hecho parte grandes nadadores como Isabella Arcila, Jonathan Gómez y Camilo Becerra, institución a la que llegó un mes después, pasó fin de año lejos de su familia, pero la cuarentena por la covid-19 cambió los planes.



“Hasta ahora estoy empezando a ver clases como tal de psicología, es un tema que me gusta, me llama mucho la atención, me genera interés, eso es lo que más me motiva a saber del tema", dijo, vía telefónica Valentina, que afronta una dura prueba en plena cuarentena.



“Nosotros, desde mitad de marzo, empezamos clases virtuales, ahorita siguen igual. En la cuarentena como tal la gente sale si quiere, no es como en Colombia. Trato de evitar salir lo más que pueda, solo ir al comedor, utilizo tapabocas y guantes, evito el contacto con otras personas, tocar superficies. Acá en el campus hay pocos estudiantes, hace rato no hablo directamente con una persona", afirma.



Toda ésta situación hizo que el proceso deportivo que la llevó a EE. UU. para representar a su universidad esté frenado. “Hasta el momento las piscinas están cerradas, hace poco nos notificaron que podríamos estar de vuelta pronto pero no nos dijeron fecha, nos van a tomar unos exámenes para evaluar la salud de todos”.



Pese a no poder nadar por estos días, actividad que realiza desde los seis años, Valentina no pierde su forma física.



“Se hace resistencia aeróbica porque no estoy nadando, trabajo con implementos que ayudan a hacer ejercicios específicos de la natación y a su vez tratando de cuidarme con una buena alimentación", dijo la nadadora.



Del país dice extrañar todo, pero principalmente su familia.



“Acá es una cultura diferente, la comida, todo, por supuesto que extraño las comidas, por más de que esto sea un país como más desarrollado siempre casa es casa, entonces para mí yo aprecio más eso", puntualizó.



ÓSCAR ANDRÉS OLARTE C.

ADN / EL TIEMPO

BUCARAMANGA