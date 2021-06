Murió niña apedreada por hombres que estaban en una riña

Dos hombre se encontraban peleando en una zona del municipio de Betulia, Santander, cuando una menor de 5 años que transitaba por el lugar fue impactada por una de las piedras que se estaban lanzando entre sí.

La pedrada le golpeó la cabeza a la niña por lo que quedó inconsciente en el pavimento.



"El hecho sucedió el pasado 4 de junio. Le causó una herida en la cabeza. La niña fue trasladada a Bucaramanga, se agravó debido a las heridas y falleció en la noche del 10 de junio", indicó una fuente dentro de la Policía.



Esa noche, cuando fue trasladada a Bucaramanga, fue intervenida quirúrgicamente durante cuatro horas. A la mañana siguiente la menor no respondió satisfactoriamente y debió ser intervenida nuevamente por una hemorragia interna que presentaba.



"La niña estaba con muerte cerebral y anoche (jueves 10 de junio) falleció. Era una niña alegra, contenta, a todo el mundo le alegraba la vida y con solo cinco añitos me la quitaron de mi vida", relató Johana Ardila, tía de la menor, a RCN Radio.



La Policía no ha efectuado un pronunciamiento oficial sobre este caso.



BUCARAMANGA

