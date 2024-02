Murió José Abraham, menor que quedó postrado en cama luego de que le sacaran un diente

Este lunes, 26 de febrero de 2024, se llevaron a cabo las exequias del menor José Abraham Rivero, quien en marzo de 2021 fue internado en urgencias tras pasar por un procedimiento odontológico.



Durante casi tres años, la madre de José Abraham, Andrea Jurado, mantuvo la esperanza de que su hijo despertara. En ese tiempo, les pidió explicaciones a los profesionales que lo atendieron y a la IPS.



El menor se había estado quejando por una molestia en la boca. El 8 de marzo del 2021, finalmente asistió a una cita odontológica para la extracción de una pieza dental.



“Lo tenían que sedar para fácil manejo porque como él no se iba a dejar”, explicó la madre en una entrevista al programa Séptimo Día publicada ese mismo año.



Según el relato de Andrea, le pidieron esperar afuera durante una hora, que era lo que se suponía que iba a tardar el procedimiento. Sin embargo, el niño no despertó de la sedación: “Esperé ese tiempo y cuando me paré, el doctor le estaba oprimiendo el pecho a mi hijo… Yo empecé a llamar a mi familia y el niño no despertaba”.



José Abraham Rivero en marzo de 2021 fue internado en urgencias tras pasar por un procedimiento odontológico. Foto: Redes sociales

La mujer también señaló que le aplicaron otro medicamento al menor para despertarlo; sin embargo, la situación empeoró con el tiempo, como se puede leer en la misma historia clínica.



“Aumenta frecuencia cardiaca a 140 por minuto, con movimientos de extensión que interpreto como síndrome convulsivo”, se lee en dicho documento.



Luego, el pequeño José Abraham fue trasladado a la clínica San Luis de Bucaramanga, pero luego fue remitido al Hospital Internacional de Colombia.



“Él llega en condición crítica, inconsciente, conectado a ventilación mecánica y requiriendo reanimación, con líquidos y algunos soportes de medicamentos para lograr mantener su función cardiaca y respiratoria”, explicó para el citado programa Frank Serrato, el médico pediatra que recibió al menor ese día.



Incluso, Serrato indicó que el niño tenía una lesión grave en el cerebro: “Evaluamos su condición neurológica y se observa que tiene una lesión importante, muy significativa, posiblemente por falta de oxígeno o por el estado de shock severo en el que ingresó”.



El pequeño no respondía ante ningún estímulo. A veces abría los ojos o se movía, aunque no había señales realmente alentadoras sobre su estado de salud.



“El médico lo único que sabe es ponerle meses, días. Que lo único que me toca esperar es que el niño se muera”, agregó la madre de José Abraham, entre lágrimas, en dicha ocasión.



El pequeño tenía 3 años cuando se le practicó el procedimiento odontológico. Murió a sus seis años.



En 2021, personas protestaban por lo que ellos consideraban como una posible negligencia médica y con pancartas mencionaban al anestesiólogo y la odontóloga que realizaron el procedimiento. Sin embargo, la IPS siempre sostuvo que las acciones de los profesionales “fueron efectivas” y que el pequeño fue atendido bajo todos los parámetros.



“El menor fue atendido correctamente, se atendió bajo todos los parámetros de urgencia y atención inmediata. La IPS, el médico y la odontóloga tomaron las medidas. Luego de que se estabiliza, posteriormente a presenta la bradicardia y luego del procedimiento de odontología fue remitido a un centro de salud para recibir una atención idónea”, indicaron en su momento.



