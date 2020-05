Municipios en Santander que viven del turismo enfrentan crisis

Son decenas de municipios santandereanos los que dependen del turismo en la región. Turismo que hoy está ‘paralizado’ por cuenta de la emergencia sanitaria mundial que se registra por el covid-19.

Barichara, conocido como el ‘Pueblo más lindo de Colombia’, es uno de los municipios más emblemáticos de la región y uno de los más afectados.



Ubicado a tres horas de Bucaramanga, con 7.647 habitantes, según el último censo del Dane, recibe anualmente miles de turistas que llegan a disfrutar de un fin de semana o de la temporada de vacaciones.

Aunque Barichara es uno de los 85 municipios de Santander que no registran casos de coronavirus para su alcalde, Alfonso Rodríguez, no es viable una apertura de la localidad.



“Me da mucho miedo de que en una apertura comience a llegar mucha gente al municipio y esos son vectores de transmisión del virus y ese es el temor", indicó el funcionario.

El mandatario fue enfático en afirmar que aunque haya apertura no se tiene fecha para la reactivación de esta actividad.



"No sabemos cuándo se vaya a restablecer. El 80% del municipio gira alrededor del turismo y eso nos tiene muy preocupados porque la gente no está esperando que se abra el 26 de mayo porque pese al levantamiento de la medida pues el turismo no se va a reactivar de una vez", agregó.

Al igual que Barichara, el Parque Nacional del Chicamocha, otro referente de Santander, debió cerrar sus puertas y no atender al público en épocas tan turísticas como la Semana Santa pasada.



Aún es incierta la fecha de apertura del lugar que, desde su apertura, ha sido visitado por miles de colombianos y extranjeros que han disfrutado de sus atracciones y el paisaje del imponente cañón del Chicamocha.

“Para los subsectores de esta industria es incierto saber en qué momento se reactivará la actividad turística. El turismo en Santander y en los Parques se vio afectado desde la temporada invernal y ahora con la covid-19, impactando fuertemente una de las temporadas de mayor afluencia de turistas sobre todo en el Parque Nacional del Chicamocha y en el Parque Cerro del Santísimo como la Semana Santa, en donde teníamos proyectado recibir más de 50 mil visitantes”, indica Uriel Mendoza Arenas, director de la Corporación Parque Nacional del Chicamocha.



La operación del parque dependerá de las medidas que se den a conocer desde el Gobierno Nacional, Mendoza Arenas aseguró que se adpatarán a una nueva forma de operar, "Desde ya nos estamos preparando para reinventarnos y cambiar nuestro modelo de operación en los parques para que los visitantes se sientan seguros en nuestras instalaciones. Esperamos que el Gobierno Nacional saque lo más pronto posible una reglamentación en tema de bioseguridad para poder implementar en los parques”, indicó Uriel Mendoza, director de la Corporación.



Aún el Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre la reapertura del turismo en el país, convirtiendo a esta actividad económica en una de las más afectadas y dejando en crisis a los municipio que dependen de ella.

Mery Luz Hernández, secretaria de Cultura y Turismo de Santander, aseguró que están implementando estrategias virtuales para que las personas conozcan Santander y cuando se pueda visitar el departamento se aumente el flujo de turistas.



"Estamos generando rutas turísticas virtuales para lograr que conozcamos lo hermoso que es Santander en su mayoría viajan a otros lugares y hay lugares que son interesantes en nuestro propio departamento en momento que se pueda hacer turismo podamos iniciar turismo doméstico primero conozcamos a Santander", indicó la Secretaria.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA