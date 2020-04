Multan a operador de transporte en Bucaramanga por no sacar vehículos

Tras casi una semana de reactivación económica para el sector de la construcción en Bucaramanga y el área metropolitana, continúa el 'tire y afloje' entre Metrolínea S.A y los operadores de buses en el sistema por habilitar toda la flota disponible.

Con el inicio progresivo de actividades en este sector, empezaron a ingresar al Sistema Integrado de Transporte Metrolínea cerca de 800 nuevos usuarios diariamente, con lo cual se hace necesario operar con la mayor cantidad de buses posibles para asegurar la distancia mínima de un metro entre pasajeros, una medida adoptada en todos los sistemas de transporte público del país para evitar la propagación masiva del nuevo coronavirus. Sin embargo, los operadores han alegado que no operarán con toda la flota hasta que les sean canceladas unas 'catorcenas' (pagos de 14 días de trabajo) que les adeuda Metrolínea S.A. desde hace varios meses.



Frente a esta situación, la Alcaldía de Bucaramanga y Metrolínea (en su papel de ente gestor del sistema), anunciaron multas de $33 millones para los operadores por cada día que no salgan a operar con todos los buses, que en total son 122, de los cuales sólo están circulando 100. “No es el momento para ejercer presiones en medio de esta emergencia, es ahora más que nunca cuando debemos estar unidos para superarlo” dijo el mandatario local en un video publicado en su cuenta personal de Twitter.

Frente a la notificación de las multas el Gerente de Metrocinco Plus, Freddy Cubides, se defendió asegurando que su empresa lleva más de 35 días sin recibir los pagos por la operación. “Nosotros no estamos coaccionando para que nos paguen las 15 catorcenas que nos deben, aunque estaríamos en todo el derecho de cobrarlas, porque antes de empezar la contingencia apenas nos estaban pagando lo de septiembre de 2019(…) lo que pedimos es que nos paguen lo necesario para poder ponerle combustible a los buses” aseguró Cubides.



El directivo de esta empresa contratista también fue enfático en afirmar que de acatar la orden de sacar la flota completa, se gastarían todas las reservas de combustible con las que disponen, y se pondría en riesgo la operación de todos los buses. “No es justo que el señor alcalde diga que nos va a multar con 33 millones de pesos diarios por no sacar 12 buses, eso va a quebrar a la empresa y dejaría sin trabajo a más de 250 personas en plena emergencia” denunció.

Para solventar la crisis, la administración municipal anunció que se destinarían $1.800 millones del fondo de emergencia para pagar deudas del sistema, dinero que tendría que repartirse entre Metrocinco Plus, Movilizamos, Tisa, el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y el propio Metrolínea como ente gestor.



Los operadores garantizaron que una vez se haga efectivo el desembolso de estos dineros, pondrán a funcionar la totalidad de la flota.

¿Quién le debe a quién?

El Sistema Integrado de Transporte Metrolínea se conforma por concesionarios que operan los buses (Metrocinco y Movilizamos), la empresa encargada del recaudo y las validaciones (Tisa), el ente gestor de todo el sistema (Metrolínea S.A) y el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB). Los dineros para solventar los costos de operación son recaudados mediante la validación de los pasajes que ingresan al sistema, y van a parar a una 'bolsa' o fondo común. De allí se pagan tanto las catorcenas a los operadores de la flota, como las obligaciones con los demás actores del sistema. Por esta razón, cuando hay bajos niveles de usuarios, necesariamente se atrasan los pagos, lo cual no es responsabilidad del ente gestor, sino de la falta de pasajeros en el mismo sistema, un problema que, según afirma Metrolínea, viene desde hace 10 años por la mala estructuración que se tuvo en la implementación del proyecto.



DANIEL BAREÑO

EL TIEMPO/ADN

BUCARAMANGA