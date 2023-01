Una mujer de 55 años de edad, oriunda de Venezuela, se trasladaba en un bus de transporte público de la empresa Bolivariano desde Cúcuta a Bucaramanga, sin embargo, comenzó a presentar dolores en su cuerpo en el sector de Berlín, Tona, y presentó un paro cardiorrespiratorio.



En medio del bloqueo vial que hay desde la madrugada de este viernes, y el impedimento del paso de buses, la Defensa Civil prestó los primeros auxilios, pero fue imposible salvarla. Cuando se llevó a la víctima a un centro médico del corregimiento de Berlín, en Tona, no tenía signos vitales.

"Fue imposible salvarla, era de 55 años, era de nacionalidad venezolana. Nos informaron que tenía problemas de salud en el bus, ya estaba en el trancón, le dio un infarto. Nos informaron a las 8:20 a.m. Hicimos la atención, y lo llevamos al centro, pero allá no hay médicos,", dijo Nelson Vargas, coordinador operativo de Defensa civil de Santander.



Según los campesinos que impiden el paso en la vía Curos - Málaga y en la vía Bucaramanga - Pamplona, se está permitiendo un corredor humanitario para personas heridas, enfermas y adultos mayores.



La defensa civil, confirmó que están con ambulancias por estas vías nacionales por si se presenta cualquier emergencia.