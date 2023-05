Yeni Paola Correa Medina, de 38 años, luchó por su vida mes y medio en el hospital Universitario de Santander, HUS, tras recibir varios ataques de arma blanca en su cuerpo por parte de su pareja sentimental, Ronal Torres Vega, mientras realizaba una visita conyugal en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, ubicada en Girón, el pasado 2 de abril.



Puede leer: La increíble historia del gigante colombiano que no para de crecer



La entidad médica confirmó que la víctima estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos durante 43 días con múltiples tratamientos, pero no fue posible salvarla.

El agresor tenía una hija, menor de edad, con su compañera sentimental a la cual le quitó la vida, y está condenado a 24 años de cárcel por más de seis delitos, entre esos, el homicidio.



Hernando Mantilla, defensor de los derechos carcelarios, cuestionó por qué una cárcel de mediana y máxima seguridad se permite que los presos tengan armas cortopunzantes.



"Porqué los internos de las cárceles andan armados, si este señor no estuviera armado, no hubiera pasado esto, cómo se entiende que en la visita conyugal no haya habido requisas por parte de los funcionarios del Inpec, y permitieron que llegara al sitio armado", dijo Mantilla.