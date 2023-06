Laury Yisel Guzmán Becerra, de 21 años, apareció muerta en un apartamento en el centro de Bucaramanga, su cuerpo estaba desnudo en la cama, con una sábana encima y no tenía signos de violencia.



Medicina Legal no ha entregado el reporte de las causas de la muerte de la joven, que son dos, homicidio o suicidio. Al momento no se ha podido verificar si Laury consumió alguna sustancia alucinógena y pudo tener sobredosis.



No obstante, los vecinos de la zona hablaron de un novio que tenía, el cual no ha aparecido tras conocerse su fallecimiento y por eso lo hace el principal sospechoso.

apareció en su cuarto sin signos de violencia Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Los familiares de la víctima perdieron su rastro desde el domingo pasado y piden justicia.



"Es un muchacho entre 30 a 40 años, lo he visto dos veces antes entrando, trabajaba cerca del conjunto con el papá, no escuché nada", dijo una de las vecinas del conjunto residencial donde murió la joven.



Laury tenía como profesión salud ocupacional y trabajaba con su novio en un almacén del centro de la ciudad.

Está joven de 21 años fue encontrada sin vida en una habitación del centro de #Bucaramanga



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.

