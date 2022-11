Milena Trujillo Ardila de 42 años falleció luego de ser aprisionada por un vehículo mientras discutía con su pareja en una de las calles de Guadalupe, en Santander.



En video quedó el aterrador momento en el que se forcejea con su pareja sentimental y de un momento a otro cae al piso como si perdiera el conocimiento.



En ese instante, un vehículo transitaba por el sector y al parecer, sin percatarse, arrolló a la mujer que permanecía en el suelo. Tras la gravedad de sus heridas murió.

El reporte que entregaron las autoridades es que el hombre implicado en el accidente manejaba sin tener licencia de conducción.



El hombre de 40 años se presentó ante la Policía por lo sucedido, sin embargo, la Fiscalía habría considerado dejarlo en libertad ya que no es un peligro para la sociedad.



En este accidente se consideró que quien venía conduciendo perdió la visibilidad por un paral, lo cual no permitió ver a la mujer tirada en el piso.



El señor oriundo de Venezuela, aunque no fue capturado quedó vinculado al proceso por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito.