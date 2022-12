Los hechos de intolerancia no cesan en Bucaramanga, en el sector conocido como 'Cuadra Play', en donde hay toda una vía de discotecas y bares se presenció una agresión hacia una mujer que estaba en un bar.



En un video de 19 segundos muestra cómo la joven intenta ser 'neutralizada' en el piso por otra mujer y quienes los rodean son hombres, que se presume, son guardias de seguridad de un bar.



La persona que grababa el video fue intimidada por los mismos guardias, quienes le dijeron que no podía grabar y de fondo le gritaban groserías por estar captando el momento de la agresión.

Denuncian brutal agresión hacia una mujer en la famosa 'cuadra play', un sector de rumba de Bucaramanga en donde siempre hay riñas, escándalos y este tipo de episodios. Lo que me causa curiosidad es porqué a quien grababa le prohíben hacerlo. pic.twitter.com/jhCctiPnLU — Mely Múnera (@MelyMunera) December 20, 2022

"Mi amigo me dice, mira cómo traen a esa chica, yo miré y la traían de cuello, ahogada, la botaron en el piso, pasaron como 10 minutos y alguien grita, y la empujaron y le estaban pegando. Se trata de parar, la empujan, la empiezan a ahogar. Yo me paro, y grito 'suéltala', comienzo a grabar, le dicen que estoy grabando y se viene un tipo me dice que no puedo grabar, que era prohibido, que eso era parte del procedimiento", dice la testigo que evidenció todo en video.



Tras la presión que ejerció con el video, la mujer que fue agredida finalmente la soltaron, pero según cuenta la testigo que no quiso dar su nombre, que la gente de alrededor le gritaba "sapa" por haber grabado el momento.



Explicó que lo guardias le ofrecieron dinero y le pidieron que no publicara los videos, sin embargo, ella no se dejó intimidar,

La respuesta del bar de 'cuadra play'

El establecimiento indicó que Karen Barajas, la mujer que aparece en el video tirada en el piso, se portó de manera agresiva y amenazó a los guardias de seguridad con arma blanca y, por ende, intentaron controlarla.



"La chica fue un poco grosera, agredió a los guardias de seguridad masculinos, agrede brutalmente a los chicos, la femenina de guardia la bota al piso porque se dio cuenta que tenía un arma blanca, se botó al piso por seguridad. En los video se evidencia cuando uno de los chicos alza un cuchillo", dijo Ayda Pérez, encargada general del bar Park Market.



Finalmente, desde el establecimiento comercial se negó que hayan intentado sobornar a la mujer que grabó el video para no publicar las piezas audiovisuales.