Este puente festivo se registró una denuncia de una joven de 18 años de edad que salió de rumba al sector conocido como 'cuadra play', un lugar de discotecas de Bucaramanga.



Al querer regresar a casa, paró un taxi que estaba sobre la vía, en la carrera 33 con calle 48, y al dirigirse a la Cumbre, en Floridablanca, el conductor paró cerca al intercambiador de Fátima.



Ahí, supuestamente el conductor la obligó a bajarse y entregarle todas sus pertenencias.

La joven le entregó el celular al taxista. El señor le exigió que le diera más cosas materiales, ella manifestó que no tenía nada más de valor, ni siquiera plata.



A pesar de no tener nada, el hombre aprovechó para tocarla por todo su cuerpo con la excusa de que le buscaba entre la ropa algo material para llevarse.



Luego de este abuso al manosearla, le exigió que le hiciera sexo oral o la mataba. "Le quitó el celular, la amenazó con matarla, llevaba la carterita con la cédula, comenzó a manosearla, comenzó a esculcarla, según si no se dejaba, la iba a matar, la obligó a hacerle sexo oral, le cogió la cabeza y se la puso abajo, ella lo hizo, él terminó y la dejó tirada en esa zona", contó 'Milena', la mamá de la víctima.



Con preocupación la progenitora contó que fueron los peores minutos de su hija porque pensó que iba a morir.



​

Al quedar sola en la vía, "ella gritaba que la ayudaran, pasó otro taxi, venía con una pareja, le ayudaron y me llamaron".



Milena, como dijo que se llamaba, indicó que de inmediato colocaron el denuncio, fueron a la clínica y las autoridades se quedaron con la ropa de la joven con la que fue abusada y manoseada para tomar pruebas.



"Fue a la Fiscalía, entró ella sola, una secretaria la atendió, las autoridades son muy lentas, no han hecho nada, las cámaras de seguridad no las podemos ver porque necesitamos una orden y no la tenemos", relató.