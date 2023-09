Un aberrante caso de inseguridad se vivió durante la mañana de este viernes 1 de septiembre cuando dos hombres encapuchados entraron a una vivienda en el barrio Bavaria II y robaron a una mujer de 60 años.



Según reportan medios locales, la víctima fue identificada como Martha Cecilia Blanco, quien fue abordada por delincuentes cuando salía de su vivienda sobre las 3:40 de la mañana.

De acuerdo con Vanguardia, la mujer, quien se dedica a pedir monedas en el centro de la ciudad para poder sobrevivir, fue amarrada por los dos hombres, quienes también le pusieron un pañuelo en su boca para que no gritara.



“Eran dos tipos bien vestidos, pero con capuchas. Me empujaron, me taparon la boca, cerraron la puerta y empezaron a esculcar en mi casa. Subieron al segundo piso y me desordenaron todo”, señaló Blanco en diálogo con ese medio.

Vecinos de la mujer tuvieron que forzar la puerta para poder ingresar a la vivienda. Foto: Tomada de video

​Los informes señalan que delincuentes habrían encontrado millón y medio de pesos que la mujer tenía ahorrado para hacer unas reparaciones en su hogar, pero que también se llevaron dos alcancías con monedas.



​“Eran mis ahorritos para reparar la casita, se lo llevaron todo y me dejaron sin nada”, comentó la mujer, afirmando su casa había sufrido varios daños tras el temblor del 17 de agosto.



​De hecho, señala que los delincuentes también le pegaron con un arma en su cabeza y que la dejaron amarrada por cerca de ocho horas.



​La víctima comenta que se tuvo que arrastrar por su vivienda para alcanzar un bastón y poder tirarlo por debajo de una puerta, intentando pedir ayuda a alguno de sus vecinos.



Sobre las 2:00 de la tarde, un hombre se percató de la señal y, con ayuda de la comunidad, abrieron a la fuerza la vivienda en la que la mujer estaba retenida.



​“Gracias a Dios estoy viva, la verdad temí por mi vida, ahora buscar la manera de reponer el dinero que me robaron para reparar mi casita”, comentó la mujer en diálogo con Vanguardia.



Las autoridades analizan cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables del hurto a la mujer.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

