Liliana Rodríguez tiene 21 años y trabajan con su familia todos los domingos en el parque de Las Cigarras, en Bucaramanga.



Su negocio es operar el saltarín que ponen para los niños en el parque.

El domingo pasado llegaron al parque e inflaron el saltarín. Hacia la una de la tarde llegaron varios hombres de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.



"Ellos se acercaron y nos dijeron que teníamos que irnos y nos hablaron bien y entonces comenzamos a desarmar el saltarín. Entonces ellos llegaron, lo cogieron, se lo iban a llevar y ahí comenzó todo", indicó Liliana Rodríguez.



​Las partes del saltarín ya estaban en el camión de la Policía, relata la joven. "A mi hermana casi la atropellan por bajar las cosas del saltarín y nosotros comenzamos a sacar las cosas, cuando yo vi que a mi hermano lo iban a detener por sacar las cosas del camión, lo abracé", dice Liliana.



En ese momento fue cuando los policías intentan detenerla. "Me jalaron del cabello para separarme de mi hermano y después, cuando estaba en el piso, me levantaron de los brazos y comenzaron con la pistola que pasa corriente y me la pegaron en la entrepierna, en mis partes íntimas, tengo muchos morados", relata Liliana.



Con video mujer dice que policía la atacó con taser en sus partes íntimas https://t.co/SHG1ik4zcK pic.twitter.com/K8kTKY3sRf — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) August 3, 2021

El general Samuel Bernal, comandante de la Policía metropolitana de Bucaramanga, indicó que el hecho está en investigación.



"Ante esta situación, la institución abrió un proceso de investigación interna para dar claridad de los hechos respetando el debido proceso. Ese día se capturaron dos personas por lesiones personales a una funcionaria del espacio público", dijo.



Según Indrid Orjuela, funcionaria de Espacio Público de la alcaldía de Bucaramanga, "ellos (los policías) en ningún momento los agredieron, al contrario, estaban tratando de retirarlos para que no nos agredieran, pero la muchacha los golpeaba", dice la funcionaria.



BUCARAMANGA