Robinson Landersson Naranjo, el presunto feminicida de Johana Chávez, sujeto que la descuartizó y la metió por pedazos en un forro de un baúl de un carro en Barrancabermeja, podría quedar en libertad por vencimiento de términos en las próximas semanas.



Los hechos que causaron conmoción sucedieron en marzo del 2022, y en diciembre de ese mismo año el hombre fue capturado, siendo uno de los más buscados del puerto petrolero, sin embargo, el proceso judicial está muy lento.

La audiencia de juicio está programada para el 25 de julio, y colectivos de mujeres están pidiendo a las autoridades que adelanten ese encuentro, ya que, para esa fecha, se cumpliría el vencimiento de términos y el presunto feminicida quedaría en libertad.



"El defensor del señor va a pedir que quede libre, me tiene preocupada, eso me tiene generando una alerta temprana, porque se estaban generando malos procedimientos en este caso. No podemos olvidar a Johana Chávez. La petición es al juzgado quinto de Barrancabermeja que adelante esa audiencia, si no se adelanta, este hombre que desmemebró a la mujer va a quedar libre, lo va a cobijar lo que establece la sala penal y es el vencimiento de término", explicó la concejal de Barrancabermeja Diana Jiménez.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.