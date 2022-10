Rosalba Velandia, de 56 años de edad desapareció el 14 de julio en Piedecuesta. Su último paradero fue en el peaje de El Pescadero. En cámaras de seguridad se registra que la mujer camina desorientada por la zona.



Desde ese entonces, su hijo Sergio Delegado no ha descansado para encontrarla. Ha viajado por todo Santander preguntando por ella, al igual que en Bogotá, en donde meses antes tenía una relación con alguien que vive en la capital.

Sergio indicó que en vista de que no hay información de su madre, emprendió una caminata desde Piedecuesta hasta al casa Nariño, en Bogotá, con el fin de que se pueda tener alguna pista de su paradero.



Hoy se encuentra en Aratoca y con una camisa blanca con la foto de Rosalba, un pendón y una mochila camina por la vía nacional para que las autoridades le ayuden.



"Es un propósito lindo, para volver a verla, abrazarla. Estoy en Aratoca, a más de 45 kilómetros de Piedecuesta. Todos los entes de control que me puedan brindar seguridad, les agradezco. Espero que a través de esta caminata me den respuestas, espero que me ayuden a replicar para encontrar a mí mamita", contó en el video.



A quien pueda ver o registrar el movimiento de Rosalba puede comunicarse al 321 367 0761.