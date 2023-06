En un mes Medicina legal revelaría los resultados de la causa de la muerte de Laury Yisel Guzmán Becerra, la joven de 21 años de edad, que apareció muerta en un apartamento en el centro de Bucaramanga.



Aunque su cuerpo no tenía signos de violencia la mujer estaba desnuda y con una sábana encima.



Puede leer: Lo que se sabe de misteriosa muerte de joven en su apartamento; su pareja es sospechosa



El primer sospechoso de su fallecimiento es su novio, pues el apartamento en donde apareció muerta pertenece a su pareja, de quien no se tiene rastro desde su muerte.

Facebook Twitter Linkedin

Mujer apareció muerta en apartamento Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Fue a su apartamento y le dijo al portero que, si no es para mí, no es para nadie, eso es una amenaza". FACEBOOK

TWITTER

Holman Enriques Guzmán, papá de la joven, contó que ese día de su muerte departía en una discoteca con compañeros de trabajo y con su novio, con quien tenía seis meses de relación.



"El señor presentó actitudes posesivas con la niña, una vez ella no le contestó el teléfono y al día siguiente, en posición de reclamo, fue a su apartamento y le dijo al portero que, si no es para mí, no es para nadie, eso es una amenaza", contó el padre de la víctima.



Puede leer: Hallan cuerpo de mujer joven en apartamento de Bucaramanga; estaba desnuda



Relató que si el novio no fuera sospechoso no hubiera desaparecido del mapa y mucho menos se hubiera llevado sus pertenencias como el celular.



"Yo vi una foto, tenía la cara morada, hinchada, el cuello morado, eso da a entender que hay golpes, tenía sangre en la boca y nariz, era coagulada", explicó.





MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.