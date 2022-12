El pasado 27 de diciembre el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga halló el cuerpo en alto grado de descomposición de Yareidy Mosquera Ortiz, de tan solo 19 años, en una cañada, cerca al puente La Novena.



En un principio, las autoridades se referían a esta muerte como un supuesto suicidio, debido a que su deceso habría sido por un fuerte golpe en su cuerpo, sin embargo, los familiares de la joven comenzaron a hablar y relatar lo que había sucedido antes de su desaparición.

El 25 de diciembre Yareidy fue reportada como desaparecida. En un principio, según sus familiares, pidió permiso para salir a una fiesta con su novio con quien llevaba más de 18 meses en una relación sentimental.



Al caer la noche, la joven no volvió a contestar el celular y según la primera versión del novio, Yareidy se fue de la fiesta tras molestarse por la llegada de una mujer al lugar en donde departían, es decir, que la pareja discutió y ella habría tomado un vehículo para devolverse a su casa, sin embargo, nunca apareció.



Jhon Ortiz, primo de la víctima, relató que todo se puso sospechoso cuando la familia del novio entregó una versión y luego se contradijo con otra.



La noche de la fiesta, supuestamente la tía del novio cogió el celular de la joven y le manifestó a la mamá, a través de un mensaje por WhastApp, que estaba bien y que pronto iba a la casa.



Al otro día, la tía habló con la mamá de la víctima y le dijo que Yareidy seguía dormida, pero, el novio horas después llegó a la casa, entregó el celular y le dijo a la progenitora que estaba desaparecida.



"La mamá la dejó salir con el novio y de repente al otro día le dieron razón de que había desaparecido, pero en la noche la tía del muchacho cogió el teléfono, le envió mensajes a la mamá de que estaba bien, dijo: mamá, ya voy para la casa. Al otro día ella llamó y le dijeron que estaba durmiendo y que más tarde cuando se levantara le decían que le iban a llamar. Luego llegó el muchacho, entrego el teléfono y se enteraron de que estaba desparecida", relató el Jhon.



Luego de su desaparición, cuestionaron el novio, y manifestó que no sabía nada, que habían discutido, pero, que ella prefirió irse.



"Mi tía la acompañó, yo me fui detrás, y se nos desapareció. Allá hay cámaras, pero no hay registro de nada, no nos dieron respuesta para saber si realmente pasó por esa cuadra. Son cosas confusas, no sabemos. Fuimos a preguntarle a la tía y estaba muy nerviosa, y el marido de ella igual. Son tres personas de las que nosotros sospechamos, de que algo pasó con ella, aun así, tenemos otra versión, qué necesidad tenían de borrar cosas, de ganar tiempo". ​