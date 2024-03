Motoladrones en Bucaramanga: capturan a extranjero que arrastró a mujer varios metros

Los motoladrones cogen más fuerza en Bucaramanga y su área metropolitana que han lastimado fuertemente a sus víctimas, hechos que se han evidenciado por medio de videos e imágenes.

Jaime Beltrán, alcalde de la 'ciudad de los parques', contó que se hizo la captura de un joven oriundo de Venezuela de tan solo 19 años de edad que se movilizaba en una moto como parrillero y al atravesar una vía se lleva el bolso de la víctima sin importar que la tumba al piso y la arrastra varios metros.

Ante esta situación, Beltrán indicó que se están esperando los trámites para que sea deportado del país.

"Está en manos de las autoridades, fue capturado, esperamos que hagan su procedimiento y nos den la libertad de expulsarlo de Bucaramanga", dijo el mandatario.

Tras la ola masiva de robos bajo esta modalidad, el mandatario dijo que quien se descubra delinquiendo siendo extranjero se deportará inmediatamente.

"Estaba bajando hacia el centro comercial Acrópolis, dos personas me interceptan y me roban, me quitan mis documentos, me tiran al piso", comentó la víctima.

En lo corrido de este año 2024 se han capturado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga 1.600 personas por el delito de hurto y 212 personas capturadas por orden judicial.

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga