La intolerancia no cesa en Bucaramanga y más cuando entre conductores no se respetan el carril. En video quedó grabada la ira de un motociclista que quiere atacar al conductor de un bus porque le pitó para que no se atravesara entre carril y carril.



Puede leer: ¡Increíble! Atracaron a hombre con arma de fuego teniendo a un bebé en brazos



El agresor parquea la moto al frente del bus, se baja y empieza la agresividad verbal hacia el conductor, coge su casco y da la vuelta por donde están los pasajeros. Lleno de rabia rompe varias ventanas sin importarle que los vidrios le cayeran a las personas.

Un hecho de intolerancia se registró en la carrera 33 con calle 48 en #Bucaramanga . Un motociclista con ira coge su casco rompe ventanas de un bus y alcanza a herir a pasajeros! pic.twitter.com/jB6PWcYJOc — Mely Múnera (@MelyMunera) December 16, 2022

Miguel Martínez, jefe de operaciones de Transgirón, explicó que cuando el motociclista rompió una de las ventanillas lastimó a un niño que tuvo que ser trasladado a una clínica tras tener heridas en sus brazos.



Puede leer: El estremecedor relato de familia que robaron y abusaron en carretera nacional



"Golpea el panorámico de la buseta, al conductor lo insulta, lo maltrata y de manera agresiva parte las ventanillas de la buseta y lastima a uno de los niños con los vidrios partidos, llegan las autoridades competentes, llevamos al niño a la clínica, el niño sale con cortaduras, le cortaron el brazo, el señor intolerante", explicó.