Ni Soat, ni revisión técnico mecánica y mucho menos licencia para conducir tenía el motociclista que resultó involucrado en fatal accidente en la carrera 27 con Avenida González Valencia, en Bucaramanga, en donde lamentablemente falleció la estudiante de medicina de la Udes, Mará Juliana Murzi Pabón.



La dirección de Tránsito de la ciudad dio a conocer que por esta situación la otra persona que se estrelló con la moto de María Juliana deberá responder por tres multas al no tener los papeles en regla y, además, tiene que atender el proceso con Fiscalía por la muerte de la joven de 24 años de edad.

Investigan las causas del accidente Foto: ARCHIVO PARTICULAR

La persona involucrada en este accidente vial, al parecer, era un domiciliario y está en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, de la Clínica Chicamocha.



"No contaba con ninguno de los papeles para conducir el vehículo, no tenía la revisión técnico-mecánica, ni soat, es un hecho lamentable, intentamos controlar a las personas que no cumplen las reglas, especialmente con motociclistas, para evitar accidentes como el de ayer", explicó Carlos Bueno, director de Tránsito contó en EL TIEMPO.



En cuanto a quién omitió el semáforo en rojo, que sería la causa del siniestro vial, Bueno dijo que ya se solicitaron los videos de las cámaras de seguridad para verificar las responsabilidades de los motociclistas.



El funcionario indicó que al año ya se superan las 40 muertes en accidente, y el 60% de las víctimas son motociclistas.



Para mermar esta siniestralidad, Tránsito realiza constantes operativos, en el 2023 ya hay 10 mil motociclistas multados y el 40 % son por no tener papeles en regla.



En cuanto a María Juliana, los amigos de la Universidad le harán un homenaje a las 6:30 en una misa en honor a su vida.



Su cuerpo será trasladado a Arauca de donde era oriunda, allá, su mamá y hermana le darán el último adiós.

Murió en fatal accidente. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.