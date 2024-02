Impactante video de mortandad de peces en río Sogamoso: lanzan SOS tras la afectación

Es crítica y preocupante la situación que sucede en el departamento de Santander con la mortandad de peces que se ha registrado en la represa de hidrosogamoso, en el río que lleva el mismo nombre.



Pescadores y campesinos de la zona publicaron un video manifestando que están preocupados por la situación de los animales.



En la pieza audiovisual se registra cómo todas estas especies están aglomeradas en una esquina sin vida, al parecer, esto se debe a la sequía por la que atraviesa la región.



Los denunciantes indicaron que los niveles del embalse de Topocoro están muy bajos y esto dificulta la supervivencia de muchas especies.



"Es mucho, las pérdidas de peces son muy grande. Miren el secado del embalse. Un habitante reportara muerte de peces, hacemos el llamado a la CAS, al ministro de ambiente, de esos peces se alimentan muchas familias", dice en el video.



Los agricultores afectados son de Barrancabermeja, Girón, Sabana de Torres y Puerto Wilches, en donde la economía principal es la pesca y esto ha generado desplazamiento y desempleo, según denuncian.



Quienes están aguas abajo de la represa dicen que están en momentos críticos, primero por la sequía, y, segundo, por el represamiento del agua.



"Cuando disminuye el nivel todos los peces quedan atrapados en las diferentes laderas del río afectados por la falta de oxígeno, hay mucha mortandad de peces, pedimos la intervención del gobierno nacional", contó en EL TIEMPO el líder Luis Antonio Arias.



También, destacó que no solo es el verano lo que ha afectado la muerte de los peces, asegura que es el 'pan de cada día' luego de que se construyó el embalse.



Por su parte, Caferino Garay, concejal de Barrancabermeja, se unió a estas denuncias, quien indicó que entre Zapatoca y el Tablazo, a la altura del puente de Lenguerke, en esa zona también se reportan peces muertos.



Ante esta situación, se está solicitando una reunión urgente con el ministerio de ambiente.

¿Qué dice la autoridad ambiental de Santander?

EL TIEMPO intentó en varias ocasiones contactarse con la CAS, autoridad ambiental de Santander, para conocer su versión y saber qué acciones se están tomando para evitar este daño a la flora u fauna, pero no ha respondido.



El concejal Garay, indicó también que se ha intentado comunicar varias veces con la CAS, pero ante las problemáticas no dan razón.



Mencionó que la ciénaga de El Llanito, ubicada en Barrancabermeja, también está en crisis, pues, supuestamente, ahora está en un 70 por ciento convertida en lodo.



"No hay plan de mitigación, Isagén no ha dicho nada de repoblamiento o proyectos de piscicultura. La Cas no le meten la ficha, solo reciben plata para formular proyectos plata en papel, aguas abajo no hay nada e inversión, es tremendo, triste la situación".



Aguas abajo son nueve puertos pesqueros los afectados en riesgo con su seguridad alimentaria y economía.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.